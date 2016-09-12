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МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворны

Политика
12 сентября, 15:16 UTC+3
В ведомстве прокомментировали отказ Киева обеспечить безопасность российских загранучреждений во время выборов в Госдуму 18 сентября
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Киев в очередной раз делает преднамеренный выбор в пользу дальнейшего обострения российско-украинских отношений. Об этом заявили в МИД РФ в связи с отказом Киева обеспечить безопасность российских загранучреждений в день выборов в Госдуму.

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"Решение Киева от 10 сентября направлено на то, чтобы лишить российских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Украины, их неотъемлемого права на свободное волеизъявление, - обратили внимание в министерстве. - В очередной раз Киев делает преднамеренный выбор в пользу дальнейшего обострения российско-украинских отношений".

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что решение Киева противоречит правилам цивилизованного международного общения.

"Принятое 10 сентября решение киевских властей о невозможности проведения голосования по выборам в Государственную думу Российской Федерации в расположенных на территории Украины российских загранучреждениях является нарушением норм приличия и правил цивилизованного международного общения", - указали в российском дипведомстве.

Москва призывает иностранных партнеров Киева потребовать отмены принятого решения.

"Призываем иностранных партнеров Киева, которые так пекутся об имидже украинских властей, а также международные организации, занимающиеся защитой прав человека, дать принципиальную оценку этому шагу и потребовать отменить откровенно антидемократическое, дискриминационное решение, - подчеркнули в дипведомстве. - Украинским властям необходимо еще раз разъяснить, что они несут прямую ответственность за безопасность дипломатических и консульских представительств всех иностранных государств".

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"Призываем также Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в функции которой входит содействие обеспечению безопасности в различных районах Украины, включая Киев, Львов, Одессу и Харьков, уделить особое внимание ситуации вокруг российских загранучреждений, в том числе за счет присутствия там наблюдателей ОБСЕ 18 сентября", - обратили внимание в министерстве.

Как заявили в дипведомстве, попытки Киева выставить России ультиматумы и увязать открытие избирательных участков на Украине с проведением выборов в российском Крыму смехотворны.

"Что касается попыток киевских властей выставить России ультиматумы, увязать открытие избирательных участков на Украине с проведением выборов в российском Крыму, то они смехотворны, - подчеркивается в комментарии. - Крым является неотъемлемой частью России, и решение о проведении выборов там является исключительной прерогативой Российской Федерации". 

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