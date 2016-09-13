МИД РФ: четырехсторонний формат по Афганистану потерпел неудачу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Четырехсторонний формат переговоров по Афганистану (США, Китай, Афганистан, Пакистан) потерпел неудачу. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы говорили об этом (со спецпредставителем США по Афганистану и Пакистану Ричардом Олсоном - прим. ТАСС). Участники этого процесса ради сохранения лица говорят: "Нет, мы еще возобновим", но я думаю, это для отвода глаз, - сказал он. - Они прекрасно понимают, что этот процесс провалился".

"Честно говоря, мы изначально не видели его перспектив, так что все получилось, как мы и предполагали", - добавил дипломат.

Работа четырехстороннего формата по Афганистану была нацелена на выработку "дорожной карты" для переговоров Кабула с талибами. Он был официально закреплен по итогам прошедшей в Исламабаде в декабре 2015 года региональной конференции "Сердце Азии".