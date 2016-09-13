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Движение "Россия выбирает" организует наблюдение за выборами в Госдуму в 20 субъектах РФ

Политика
13 сентября, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Общественное движение "Россия выбирает" "изначально неангажированно и не представляет ни одну политическую силу", заявил сопредседатель движения Александр Закускин
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает" проведет независимое наблюдение за выборами в Госдуму в 20 субъектах РФ.

"Мы представляем общественное движение, которое проводит независимое наблюдение в России (по выборам в Госдуму)", - заявил во вторник сопредседатель движения Александр Закускин на пресс-конференции в ТАСС.

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По его словам, активисты движения проведут наблюдение за выборами, в частности в Приморском крае, Иркутской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Нижегородской, Рязанской, Ярославской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Калининградской области.

Закускин подчеркнул, что общественное движение "Россия выбирает" "изначально неангажированно и не представляет ни одну политическую силу". "В каждом из регионов мы ищем партнеров, которые нам представляют тот или иной мандат наблюдателя", - уточнил он. В качестве примера Закускин привел Приморский край, где порядка 200 наблюдателей от движения "Россия выбирает" выйдут на участки от различных партий. "Мы взаимодействуем с пятью политическими силами, подписываем соглашения, например, как с партией "Родина", так и с партией "Единая Россия", - уточнил он.

В Московской области, по словам Закускина, движение сотрудничает практически со всеми политическими силами. "Если у нас в бюллетене на выборах в Госдуму будет 14 партий, то у нас на сегодня подписаны соглашения более чем с 10 политическими силами", - уточнил он.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний.

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