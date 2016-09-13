Лавров: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия не вмешивается во внутренние дела отдельных стран и организаций, в том числе в дела Евросоюза. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном, имея в виду призывы исключить Венгрию из состава ЕС.
"В отличие от некоторых других участников международного общения, мы не вмешиваемся в дела отдельных стран и организаций", - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации в Евросоюзе.
Глава МИД России отметил, что основной критерий для России - это надежные партнеры.
"Заинтересованы в том, чтобы у нас были надежные партнеры - это основной критерий", - отметил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн во вторник, 13 сентября, провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Главы МИД двух стран обсудили вопросы сотрудничества России с Евросоюзом, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и Севере Африке, а также борьбу с международным терроризмом.