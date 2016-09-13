Кабулов: талибы не поддерживают контакт с ИГ в Афганистане

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Талибы не взаимодействуют с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Движение талибов переключилось полностью на решение внутриполитических задач и отказалось от идеи глобального джихада, - сказал он. - У них горький опыт взаимодействия с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), который привел к плачевным результатам, и талибы воздерживаются от этого".
"Поэтому, на мой взгляд, сегодня тесного взаимодействия между ними и радикальными международными экстремистами не существует", - продолжил Кабулов.
Дипломат также отметил неоднородность движения талибов. "В их составе есть более радикальные группировки, например, сеть "Хаккани", у которых, я не исключаю, есть контакты и с "Исламским государством", и с "Аль-Каидой", - пояснил он.
По словам Кабулова, ИГ в Афганистане насчитывает около 2,5 тыс. активных боевиков, движение продолжает мобилизацию.
"Они продолжают проводить мобилизацию, увеличивать свой военный потенциал. И если это не сдерживать, мы можем столкнуться с еще более грозной силой", - добавил Кабулов.
Ранее в мае официальный представитель проходящей под командованием НАТО миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане, генерал Чарльз Кливленд сообщил, что количество боевиков "Исламского государства" в этой стране может составлять от 1 до 3 тыс. "Мы считаем, что число террористов все-таки ближе к 1 тыс. боевиков", - уточнил он.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.