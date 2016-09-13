Путин встретится с Набиуллиной и Топилиным

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит во вторник проблемы банковской сферы с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной и социальные вопросы - с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным.
"Продолжаются рабочие будни президента в Москве, из публичных контактов будут две беседы", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "социальными вопросами, вопросами труда президент позанимается с министром Топилиным".
Представитель Кремля добавил, что "сегодня на повестке дня у президента вопросы развития и нынешнего состояния банковской системы, эти темы он обсудит с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной". Он назвал совпадением тот факт, что встреча с Набиуллиной проходит незадолго до решения Центробанка по ключевой ставке.