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Захарова: РФ не позволит спустить на тормозах расследование убийства россиянина в Эстонии

Политика
13 сентября, 14:57 UTC+3
По словам официального представителя МИД, "складывается впечатление, что эстонские правоохранительные органы намеренно ведут дело к закрытию в силу давности событий"
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Мария Захарова

Мария Захарова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва не позволит спустить на тормозах расследование убийства гражданина РФ Дмитрия Ганина, погибшего при защите Памятника воину- освободителю в Таллине в 2007 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приходится с сожалением констатировать, что, несмотря на наши постоянные демарши и неоднократные заверения эстонской стороны о готовности довести расследование до логического конца, фактически оно так и топчется на месте", - констатировала она.

Захарова отметила, что полученный недавно ответ МИД Эстонии на запросы Следственного комитета России о правовой помощи и ноту посольства РФ в Таллине носит характер очередной формальной отписки. "Складывается впечатление, что эстонские правоохранительные органы намеренно ведут дело к закрытию в силу давности событий", - добавила Захарова.

"В этой связи ответственно заявляем, что Россия не позволит спустить расследование убийства своего гражданина на тормозах, - подчеркнула она. - Будем решительно добиваться от эстонских властей доведения дела Ганина до конца, установления и наказания лиц, виновных в совершении этого преступления".

В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина решением местных властей начался демонтаж Памятника воина- освободителя. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, в ходе которых погиб Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены.

В начале сентября 2015 года Следственными органами СК по Ленинградской области по факту гибели Ганина было возбуждено собственное уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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Захарова, Мария Владимировна
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