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Лавров призвал Сеул к сдержанности в ответ на ядерное испытание КНДР

Политика
13 сентября, 17:33 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В ходе беседы глав МИД РФ и Республики Корея выражена обоюдная обеспокоенность по поводу опасных действий Пхеньяна, предпринятых в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Республики Корея Сергей Лавров и Юн Бён Се в телефонном разговоре выразили обеспокоенность проведенным в КНДР ядерным испытанием. Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове в свете недавнего ядерного испытания в КНДР, - отметили в министерстве. - В ходе беседы выражена обоюдная обеспокоенность по поводу опасных действий Пхеньяна, предпринятых в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН".

"Наряду с этим с российской стороны была подчеркнута безальтернативность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова через возобновление соответствующих переговоров и проявление сдержанности в том, что касается непропорционального наращивания военной активности в Северо-Восточной Азии", - обратили внимание в МИД.

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" ВС страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР, его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн. До этого Северная Корея осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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