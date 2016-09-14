ЦИК РФ получил более 1,4 тыс. жалоб на нарушения в ходе предвыборной кампании

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 1400 жалоб на возможные нарушения в ходе избирательной кампании пришло в ЦИК РФ с 17 июня. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"С начала избирательной кампании к нам поступило 2300 обращений по вопросам, связанным с проведением выборов разного уровня, назначенных на 18 сентября, в том числе связанных с выборами в Госдуму - 1415 обращений, более 60%", - сказала она.

По словам Памфиловой, половину обращений, связанных с думской кампанией, направили в комиссию избиратели, на втором месте - обращения от кандидатов (394), 120 жалоб пришли от партий.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.

История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС