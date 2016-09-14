Песков не комментирует сообщения о смене куратора Госдумы в администрации президента

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, опубликованную в СМИ со ссылкой на источник, о смене замглавы управления внутренней политики администрации президента Радия Хабирова, который курирует работу Госдумы.

"Пока это информация некоего источника. Насколько я понимаю, Хабиров пока работает, мне не известно о том, что он уже ушел, он продолжает работать. Поэтому пока давать комментарии на основании источников я не считаю возможным", - сказал Песков журналистам.

Он еще раз подчеркнул, что официальной информации о смене куратора Госдумы в администрации президента пока нет.