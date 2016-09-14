Долгов: Москва не получила от США внятных ответов по нарушению прав усыновленных детей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва на прошедших российско-американских консультациях так и не получила внятных ответов по вопросам о нарушениях прав российских детей, усыновленных гражданами США. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Как известно, в Вашингтоне продолжают уклоняться от проведения профильных двусторонних консультаций для предметного обсуждения массива накопившихся по американской вине проблем в "усыновленческом" сегменте двусторонних отношений", - констатировал дипломат.

"Все эти вопросы (о нарушениях прав усыновленных российских детей - прим. ТАСС) в очередной раз были поставлены российской стороной в ходе российско- американских консультаций по проблематике двусторонних отношений в Москве 14 сентября. К сожалению, внятных ответов вновь получено не было", - подчеркнул он.

Москва готова к взаимодействию с США по ситуации с правами усыновленных детей и призывает Вашингтон наладить нормальное сотрудничество по этому вопросу.

"Серьезно обеспокоены тем, что, по поступающей из США информации, продолжают множиться факты нарушений прав и законных интересов российских детей, усыновленных гражданами США, - отметил Долгов. - К сожалению, многие запросы российских правоохранительных органов по линии Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ остаются без ответа, что идет вразрез со взятыми на себя американскими властями международными обязательствами, в частности прописанными в двустороннем Договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года".

Уполномоченный МИД РФ обратил внимание, что до сих пор отсутствует какая-либо информация со стороны Госдепартамента и Минюста США о ходе и результатах расследования фактов "торговли" несовершеннолетними россиянами через интернет-биржи. "Приемные родители по порочной американской судебной практике зачастую отделываются символическими сроками или вовсе избегают наказания за такие тяжкие преступления, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, жестокое и бесчеловечное обращение", - отметил Долгов.

Он отметил, что в США по-прежнему уклоняются от проведения профильных двусторонних консультаций для предметного обсуждения накопившихся по американской вине проблем в области усыновления. "Все эти вопросы в очередной раз были поставлены российской стороной в ходе российско- американских консультаций по проблематике двусторонних отношений в Москве 14 сентября. К сожалению, внятных ответов вновь получено не было", - посетовал дипломат.

Вместе с тем Долгов подчеркнул, что, "несмотря на крайне неконструктивную позицию Вашингтона по этой острой гуманитарной проблематике, российская сторона готова к взаимодействию и призывает американские власти наладить нормальное сотрудничество между компетентными органами на основе Договора от 1999 года". "Рассчитываем на то, что в США предпримут наконец конкретные практические шаги по расследованию нарушений прав усыновленных российских детей, привлечению виновных к реальной ответственности и будут максимально оперативно и полно информировать Россию об итогах дознания. Продолжим держать данный вопрос на особом контроле", - сказал уполномоченный МИД РФ.