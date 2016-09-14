Медведев поздравил Карапетяна с назначением на пост премьер-министра Армении

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Карена Карапетяна с назначением на пост премьер-министра Армении. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства РФ

"Россию и Армению связывают отношения союзничества и стратегического партнерства, основанные на прочных традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивной совместной работе по всем актуальным вопросам взаимодействия правительств России и Армении", - говорится в поздравительном послании председателя правительства России.

Медведев выразил уверенность, что "дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурной и других областях, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают долгосрочным интересам двух стран".

13 сентября президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении премьер-министром республики Карена Карапетяна, до назначения работавшего в структурах российской компании "Газпром", бывшего мэра Еревана.