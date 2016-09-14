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Чуркин: Индия, Бразилия и ЮАР стали бы "прекрасными постоянными участниками" СБ ООН

Политика
14 сентября, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
При этом постпред РФ при ООН подчеркнул, что пока расширение состава постоянных членов СБ ООН не очень вероятно, так как многие страны против такой реформы
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин хотел бы видеть Индию, Бразилию и ЮАР постоянными членами Совета безопасности организации в случае расширения состава его участников в рамках реформы.

"Мне бы хотелось видеть наших партнеров по БРИКС в качестве постоянных членов Совбеза ООН: Индия, Бразилия, ЮАР. Они бы могли стать прекрасными постоянными участниками", - сказал он в эфире телеканала RT.

При этом дипломат подчеркнул, что пока расширение состава постоянных членов СБ ООН не очень вероятно, так как многие страны против такой реформы.

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Персоны
Чуркин, Виталий Иванович
Страны
Индия Бразилия
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