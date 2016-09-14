РФ и Иран высказались за скорейшее проведение межсирийских переговоров в Женеве

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Иран высказались за соблюдение режима прекращения боевых действий в Сирии и скорейшее проведение межсирийских переговоров в Женеве.
Об этом сообщили в МИД РФ по итогам консультаций спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейна Джабери-Ансари.
"В центре внимания была складывающаяся обстановка в Сирии и вокруг нее с учетом начала 12 сентября реализации российско-американских договоренностей от 9 сентября по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, борьбе террористическими группировками и облегчению гуманитарного доступа, - отметили в министерстве. - Высказано единое мнение в пользу скорейшего налаживания под эгидой ООН инклюзивного межсирийского диалога в Женеве на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., резолюции 2253 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии".