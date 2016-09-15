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Справороссы предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными

Политика
15 сентября, 3:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Депутаты фракции "Справедливая Россия" хотят усилить уголовную ответственность с двух до шести лет лишения свободы "за жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье или гибель"
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали и внесут в четверг на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Нами подготовлено два законопроекта, которые предлагают усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными и установить административную ответственность за аналогичные действия, если они не привели к увечьям и гибели животного. Изменения вносятся соответственно в УК РФ и КоАП РФ", - пояснил Миронов.

По его словам, человечество "часто сталкивается с жестокостью людей в самых разных ее проявлениях, одно из которых - негуманное или жестокое обращение с животными". "В настоящее время уголовным законодательством предусматривается привлечение к ответственности только в случае гибели или увечья животных в результате действий, совершенных "из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних". Административная же ответственность за жестокое обращение с животными установлена лишь в отдельных субъектах РФ", - напомнил он.

В этой связи справороссы предлагаю ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными на федеральном уровне, а также усилить уголовную ответственность с двух до шести лет лишения свободы "за жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье или гибель".

"Уверены, что жестокость в отношении животных способствует деформации личности преступника и насильственной преступности в целом. Мы уверены, что эта жесткая мера будет оправданной и справедливой по отношению к тем, кто привносит жестокость в нашу жизнь, избегая последствий или неся меру ответственности, явно не соответствующую тяжести содеянного", - заключил Миронов.

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