Справороссы предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым разработали и внесут в четверг на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

"Нами подготовлено два законопроекта, которые предлагают усилить уголовную ответственность за жестокое обращение с животными и установить административную ответственность за аналогичные действия, если они не привели к увечьям и гибели животного. Изменения вносятся соответственно в УК РФ и КоАП РФ", - пояснил Миронов.

По его словам, человечество "часто сталкивается с жестокостью людей в самых разных ее проявлениях, одно из которых - негуманное или жестокое обращение с животными". "В настоящее время уголовным законодательством предусматривается привлечение к ответственности только в случае гибели или увечья животных в результате действий, совершенных "из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних". Административная же ответственность за жестокое обращение с животными установлена лишь в отдельных субъектах РФ", - напомнил он.

В этой связи справороссы предлагаю ввести административную ответственность за жестокое обращение с животными на федеральном уровне, а также усилить уголовную ответственность с двух до шести лет лишения свободы "за жестокое обращение с животными, повлекшее их увечье или гибель".

"Уверены, что жестокость в отношении животных способствует деформации личности преступника и насильственной преступности в целом. Мы уверены, что эта жесткая мера будет оправданной и справедливой по отношению к тем, кто привносит жестокость в нашу жизнь, избегая последствий или неся меру ответственности, явно не соответствующую тяжести содеянного", - заключил Миронов.