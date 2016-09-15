Депутат просит направить изъятые у коррупционеров деньги на выплату пенсий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутат фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов подготовил официальный запрос на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором просит направить арестованные у коррупционеров деньги на выплату пенсий и оптимизировать соответствующие механизмы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Коммунист напоминает, что после вступления в силу обвинительного приговора суда арестованные у коррупционеров и иных преступников денежные средства (имущество) обращаются в доход государства, а также могут идти на компенсацию вреда потерпевшим. Поступившие в федеральный бюджет средства нередко "просто числятся на счете казначейства до принятия закона об исполнении бюджета", пишет депутат.

"Между тем, при налаженном взаимодействии министерств юстиции и финансов возможно обеспечить незамедлительное использование конфискованных у преступников денег для исполнения социальных обязательств государства. В первую очередь, важно обеспечить своевременное перечисление денег (включая средства от реализации имущества), арестованных у совершивших преступления лиц, на осуществление выплат пенсионерам", - говорится в документе.

Обухов просит премьер-министра "рассмотреть вопрос об оптимизации механизмов использования денежных средств, арестованных у коррупционеров и иных преступников, для своевременного осуществления предусмотренных законом выплат пенсионерам и реализации других социальных функций государства".

В своем письме депутат приводит пример изъятия крупной суммы денег у замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, сейчас он арестован. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято порядка 8,5 млрд рублей.