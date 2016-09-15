Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат просит направить изъятые у коррупционеров деньги на выплату пенсий

Политика
15 сентября, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Соответствующий запрос на имя премьер-министра Дмитрия Медведева подготовил депутат фракции КПРФ Сергей Обухов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутат фракции КПРФ в Госдуме Сергей Обухов подготовил официальный запрос на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором просит направить арестованные у коррупционеров деньги на выплату пенсий и оптимизировать соответствующие механизмы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также новости по теме:
Борьба с коррупцией
© Егор Алеев/ТАСС
Источник: бывший зампредправительства Коми Ромаданов признал вину по делу Гайзера
Гайзер требует сделать материалы его уголовного дела достоянием общественности
В деле Гайзера появился новый эпизод о мошенничестве

Коммунист напоминает, что после вступления в силу обвинительного приговора суда арестованные у коррупционеров и иных преступников денежные средства (имущество) обращаются в доход государства, а также могут идти на компенсацию вреда потерпевшим. Поступившие в федеральный бюджет средства нередко "просто числятся на счете казначейства до принятия закона об исполнении бюджета", пишет депутат.

"Между тем, при налаженном взаимодействии министерств юстиции и финансов возможно обеспечить незамедлительное использование конфискованных у преступников денег для исполнения социальных обязательств государства. В первую очередь, важно обеспечить своевременное перечисление денег (включая средства от реализации имущества), арестованных у совершивших преступления лиц, на осуществление выплат пенсионерам", - говорится в документе.

Обухов просит премьер-министра "рассмотреть вопрос об оптимизации механизмов использования денежных средств, арестованных у коррупционеров и иных преступников, для своевременного осуществления предусмотренных законом выплат пенсионерам и реализации других социальных функций государства".

В своем письме депутат приводит пример изъятия крупной суммы денег у замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, сейчас он арестован. По данным следствия, при обыске у него в квартире было изъято порядка 8,5 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с коррупцией
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
2
Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
5
МВФ выделил Киеву $1 млрд
6
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
7
Минфин предложил разделить полисы ОСАГО в зависимости от страховой суммы
Темы дня
Реклама