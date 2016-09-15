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Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина

Политика
15 сентября, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Официальный представитель СК также подчеркнул, что у РБК, на сайте которого появилась информация о возможной отставке главы ведомства, вряд ли есть источники в ФСБ и СКР
Материал из 1 страницы
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин скептически отнесся к информации РБК об отставке председателя СК Александра Бастрыкина.

"Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные", - написал Маркин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сайт РБК со ссылкой на свои источники, близкие к руководству ФСБ и центральному аппарату СК, сообщил, что Александр Бастрыкин покинет свой пост после выборов в Госдуму.

При этом 14 сентября в пресс-службе СК РФ сообщили, что председатель Следственного комитета РФ создал аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook

В ведомстве подчеркнули, что Бастрыкин уделяет большое внимание личному общению с гражданами, в том числе потерпевшими от преступлений.

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