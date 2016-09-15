Маркин призвал "не смешить людей" заявлениями об отставке Бастрыкина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин скептически отнесся к информации РБК об отставке председателя СК Александра Бастрыкина.

"Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные", - написал Маркин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сайт РБК со ссылкой на свои источники, близкие к руководству ФСБ и центральному аппарату СК, сообщил, что Александр Бастрыкин покинет свой пост после выборов в Госдуму.

Перестаньте смешить людей! Какие у РБК могут быть "источники" в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные... https://t.co/M3xMoFC32P — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) 15 сентября 2016 г.

При этом 14 сентября в пресс-службе СК РФ сообщили, что председатель Следственного комитета РФ создал аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что Бастрыкин уделяет большое внимание личному общению с гражданами, в том числе потерпевшими от преступлений.