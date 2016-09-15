Матвиенко: визит Медведева сыграет важную роль в расширении сотрудничества Сербии с РФ

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СТРАСБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Сербию сыграет важную роль в развитии российско-сербских отношений, в том числе расширении торгово-экономических связей. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой парламента Сербской Республики Майей Гойкович на полях европейской конференции председателей парламентов, которая начинается в Страсбурге.
"Во второй половине года запланирован визит председателя правительства РФ в Сербию. Думаю, что он сыграет важную роль в расширении торгово-экономических, научно-технических связей и в целом взаимодействия между нашими странами", - сказала она.
Ранее о намерении главы кабинета посетить Сербию в текущем году говорил президент РФ Владимир Путин. В марте на встрече с президентом этой балканской страны Томиславом Николичем российский лидер напомнил "о визите премьер- министра Сербии в Россию осенью прошлого года и о планирующейся поездке председателя правительства РФ в Сербию". Как пояснял глава МИД РФ Сергей Лавров, "к визиту будет подготовлено для подписания большое количество двусторонних соглашений, меморандумов и протоколов для совершенствования (российско-сербских) отношений".