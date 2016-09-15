МИД Приднестровья обвинил Молдавию в незаконной депортации российских ученых

ТИРАСПОЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в незаконном задержании и депортации из аэропорта Кишинева двух российских ученых, которые направлялись в четверг в непризнанную республику для участия в конференции. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства непризнанной республики, речь идет о представителе Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Юрии Жмурко и профессоре Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова, главном редакторе журнала "Геополитика и безопасность" Игоре Кефели.

"Расцениваем произошедшее как очередной враждебный выпад молдавской стороны, направленный на международную изоляцию Приднестровья, создающий дополнительные сложности и ухудшающий атмосферу двусторонних отношений", - говорится в заявлении МИД. Ведомство обратило на данный инцидент внимание посредников и наблюдателей на переговорах по приднестровскому урегулированию, которые проводятся в формате "пять плюс два" (ОБСЕ, Россия, Украина в качестве посредников и наблюдатели от ЕС и США).

В пресс-службе Пограничной полиции Молдавии корреспонденту ТАСС подтвердили факт депортации. Там уточнили, что "въезд двум членам делегации был запрещен, потому что они не смогли сразу объяснить цель своего визита".

Это не первый случай запрета на въезд россиянам в Молдавию. Отказы ранее получали сотрудники Российского института стратегических исследований, политологи и журналисты.