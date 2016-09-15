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Около 500 бригад энергетиков Подмосковья будут работать в единый день голосования

Политика
15 сентября, 17:48 UTC+3
В регионе подготовлены резервные источники энергии – передвижные электростанции различной мощности
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МОСКВА, 15 сентября. Порядка 500 бригад энергетиков и более 400 единиц спецтехники энергокомпаний Московской области приведут в режим повышенной готовности в единый день голосования, 18 сентября, сообщает пресс-служба заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

"Для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в единый день голосования, 18 сентября, в оперативной готовности будут находиться 474 бригады (более 2 тыс. человек) и более 400 единиц спецтехники ключевых энергокомпаний региона", – приводятся в сообщении слова Дмитрия Пестова.

Как отмечается в материале, для повышения надежности электроснабжения избирательных участков приняты дополнительные меры, в частности, подготовлены резервные источники энергии – передвижные электростанции различной мощности.

"В случае возникновения технологических нарушений на объектах выработана схема вызова ремонтных бригад. Между всеми системами жизнеобеспечения и безопасности установлен порядок взаимодействия и экстренной связи", – отметил Дмитрий Пестов.

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