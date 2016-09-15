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Чижов: санкции означают, что ЕС не дозрел до критического взгляда на свою политику

Политика
15 сентября, 20:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
При этом постпред РФ при ЕС отметил, что есть понимание того, что до окончания срока действия всех санкционных пакетов Евросоюз проведет стратегический обзор политики на российском направлении
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БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Утверждение в четверг Советом ЕС продления санкций против России означает, что ЕС пока не дозрел до того, чтобы критически взглянуть на свою политику. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

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"Совет ЕС оформил сегодня по письменной процедуре решение о продлении на шесть месяцев черного списка для России. Никакого обсуждения не было. Это свидетельствует о том, что Евросоюз пока не дозрел с точки зрения политической смелости до того, чтобы критически взглянуть на собственную политику. И чтобы принять те решения, которые отражали бы не только их объективную заинтересованность к наращиванию диалога с нами, но и отражали бы те растущие настроения, которые все шире распространяются сегодня в странах самого Евросоюза", - сказал Чижов.

"Данное решение касается одного из трех санкционных пакетов. Два других уже продлены - так называемый крымский пакет, его сразу на год продлили - до июня следующего года. Пакет секторальных или экономических санкций - он продлен до 31 января 2017 года", - напомнил постпред.

"Однако есть понимание, о чем нам говорят многие из наших собеседников в ЕС, что до окончания срока действия всех этих пакетов Евросоюз все-таки проведет то, что они называют стратегическим обзором своей политики на российском направлении. Произойдет это, как планируется, на заседании Европейского совета или, что то же самое, на саммите ЕС в Брюсселе 20-21 октября. Естественно этому будут предшествовать дискуссии внутри Евросоюза на других уровнях. Посмотрим, возможно к этому времени накопится то, что я много раз называл "критической массой", - заключил Чижов.

Россия не ведет переговоров с ЕС

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Чижов указал также, что Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом по отмене санкций. 

"Мы с ЕС никаких контактов на тему санкций проводить не собираемся, ибо это не предмет нашего диалога. Тем более каких-либо переговоров. Это проблема, которую они сами создали, причем не только для нас, но и для себя, и которую им и решать", - сказал российский постпред.

По мнению постпреда РФ, в ЕС нарастают настроения в пользу позитивных сдвигов в отношениях с Россией.

"Я только вернулся из Страсбурга, где наблюдал (на сессии Европарламента - прим.ТАСС) за дискуссией вокруг доклада о положении в Евросоюзе, с которым выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (14 сентября). Я провел по широкому кругу контакты с евродепутатами и почувствовал, что настроения в пользу позитивных сдвигов в наших отношениях нарастают, причем в различных политических фракциях", - отметил российский постпред.

Совет ЕС утвердил в четверг продление до 15 марта 2017 года черного списка для России и Украины. В этот список входят 146 физических лиц и 37 организаций. Последний раз он продлевался на полгода 9 марта. В него входят представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В перечень организаций внесены все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. Помимо него до конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России.

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Чижов, Владимир Алексеевич
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