Чижов: санкции означают, что ЕС не дозрел до критического взгляда на свою политику

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Утверждение в четверг Советом ЕС продления санкций против России означает, что ЕС пока не дозрел до того, чтобы критически взглянуть на свою политику. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Совет ЕС оформил сегодня по письменной процедуре решение о продлении на шесть месяцев черного списка для России. Никакого обсуждения не было. Это свидетельствует о том, что Евросоюз пока не дозрел с точки зрения политической смелости до того, чтобы критически взглянуть на собственную политику. И чтобы принять те решения, которые отражали бы не только их объективную заинтересованность к наращиванию диалога с нами, но и отражали бы те растущие настроения, которые все шире распространяются сегодня в странах самого Евросоюза", - сказал Чижов.

"Данное решение касается одного из трех санкционных пакетов. Два других уже продлены - так называемый крымский пакет, его сразу на год продлили - до июня следующего года. Пакет секторальных или экономических санкций - он продлен до 31 января 2017 года", - напомнил постпред.

"Однако есть понимание, о чем нам говорят многие из наших собеседников в ЕС, что до окончания срока действия всех этих пакетов Евросоюз все-таки проведет то, что они называют стратегическим обзором своей политики на российском направлении. Произойдет это, как планируется, на заседании Европейского совета или, что то же самое, на саммите ЕС в Брюсселе 20-21 октября. Естественно этому будут предшествовать дискуссии внутри Евросоюза на других уровнях. Посмотрим, возможно к этому времени накопится то, что я много раз называл "критической массой", - заключил Чижов.

Россия не ведет переговоров с ЕС

Чижов указал также, что Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом по отмене санкций.

"Мы с ЕС никаких контактов на тему санкций проводить не собираемся, ибо это не предмет нашего диалога. Тем более каких-либо переговоров. Это проблема, которую они сами создали, причем не только для нас, но и для себя, и которую им и решать", - сказал российский постпред.

По мнению постпреда РФ, в ЕС нарастают настроения в пользу позитивных сдвигов в отношениях с Россией.

"Я только вернулся из Страсбурга, где наблюдал (на сессии Европарламента - прим.ТАСС) за дискуссией вокруг доклада о положении в Евросоюзе, с которым выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (14 сентября). Я провел по широкому кругу контакты с евродепутатами и почувствовал, что настроения в пользу позитивных сдвигов в наших отношениях нарастают, причем в различных политических фракциях", - отметил российский постпред.

Совет ЕС утвердил в четверг продление до 15 марта 2017 года черного списка для России и Украины. В этот список входят 146 физических лиц и 37 организаций. Последний раз он продлевался на полгода 9 марта. В него входят представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В перечень организаций внесены все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. Помимо него до конца января 2017 года действуют секторальные экономические санкции, а до конца июня 2017 года торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения Крыма в состав России.