МИД РФ: США так и не конкретизировали претензии к России по договору о ликвидации ракет

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США до сих пор не конкретизировали свои претензии к России, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Министерства иностранных дел России Владимир Леонтьев.

Переговоров на эту тему нет

На просьбу прокомментировать ход диалога сторон в данной сфере в свете выражавшейся Вашингтоном надежды на урегулирование спорных вопросов по ДРСМД в текущем году, он ответил: "Во-первых, я хочу сказать, что переговоров на эту тему нет. И наши американские партнеры в основном действуют методами мегафонной дипломатии. То есть они говорят, что у них есть претензии к России, и на этом в общем-то все заканчивается".

"Вопрос, насколько мы понимаем, заключается в том, что нам выдвигаются какие-то претензии в плане якобы проводившихся у нас когда-то испытаний. При этом ни на какую конкретизацию своих претензий американская сторона не идет", - подчеркнул сотрудник МИД России.

Между тем американская администрация впервые обвинила Москву в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем США неоднократно повторяли этот вывод, с которым Россия выражает категорическое несогласие. Вашингтон инкриминировал Москве создание крылатой ракеты наземного базирования, подпадающей под положения ДРСМД, которые запрещают производство и испытания ракет дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. Впрочем, какая именно разработка имеется в виду, правительство США ни разу не уточнило.

Встречные предметные вопросы

По словам Леонтьева, у России "есть к американцам встречные вопросы, причем достаточно предметные". "Во-первых, это масштабная разработка и использование ракет-мишеней, которые полностью идентичны баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. То есть масштабы деятельности в этой области такие, что, на наш взгляд, речь идет об отработке и испытании технологий производства и боевого применения этих ракет", - пояснил специалист.

"Вторая проблема, которую мы ставим перед американцами, - продолжал он, - тоже не нова, они ее хорошо знают, наверное, уже более 15 лет". "Это американские ударные беспилотники, которые подпадают под определение "крылатые ракеты средней дальности" по Договору. Здесь тоже никакого встречного движения с американской стороны мы не видим", - сказал дипломат.

Наконец, отметил он, "последняя проблема, которая возникла в связи с развертыванием в Европе элементов глобальной (системы) ПРО, это использование пусковых установок Mk-41, практически аналогичных, если верить американскому Агентству по ПРО, использующимся в ВМС США для запуска в том числе крылатых ракет Tomahawk. "С нашей точки зрения, испытания и развертывание таких установок на суше может рассматриваться как прямое нарушение Соединенными Штатами соответствующих положений Договора. Мы этот вопрос перед американцами ставили, но вместо того чтобы серьезно обсудить его, на уровне технических экспертов, США, как я говорил, предпочитают использовать методы мегафонной дипломатии", - рассказал Леонтьев.

По его словам, тематика ДРСМД, "естественно, время от времени затрагивается в ходе каких-то двусторонних контактов". "Но это вопрос, который должны обсуждать военные и технические эксперты", - подытожил заместитель руководителя ДНКВ. В Вашингтоне он принимал участие в седьмой по счету конференции должностных лиц пятерки государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН по проблемам разоружения и нераспространения.

Новая ракета

В интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер заявила в конце марта, что, по данным Вашингтона, Россия произвела "ракету, которая специально предназначена для полета на промежуточную дальность и, таким образом, по (американской) оценке, представляет собой нарушение ДРСМД", заключенного в 1987 году. Замглавы американского внешнеполитического ведомства охарактеризовала эту ракету, которую в соответствии с заключениями США создала Россия, как "новую, чрезвычайно эффективную". Таким образом, согласно утверждениям Вашингтона, имеется в виду некая новая разработка Москвы, а не модификация имевшихся в арсенале России крылатых ракет.