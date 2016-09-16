Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Бишкеке. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

Содружество отмечает в этом году 25-летний юбилей. Юбилейный саммит предваряет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, где Россию представляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Визит Путина в столицу Киргизии продлится два дня - 17 сентября он проведет встречу с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым и станет гостем на торжественных мероприятиях по случаю 60-летия киргизского лидера.