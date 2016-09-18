Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы Петербурга и Ленобласти своим примером призвали пойти на выборы

Политика
18 сентября, 13:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС
В Ленинградской области явка по сравнению с прошлыми думскими выборами несколько выше: 11,83%, или 154 тыс
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Главы Петербурга и Ленинградской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний, своим примером призвав пойти на выборы.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко по традиции голосовал на избирательном участке, расположенном в гимназии 56. Он поздоровался с наблюдателями от партий, взял бюллетени и немного постоял в очереди перед кабинкой. В это время там голосовала уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Перед уходом губернатор поинтересовался у журналистов, проголосовали ли они, и посоветовал исполнить свой гражданский долг.

Выборы-2016. Текстовая трансляция

Явка в Петербурге

Данные о явке в городской избирательной комиссии собираются с некоторой задержкой. По состоянию на 13:00 мск известно о количестве проголосовавших к 10:00: через два часа после открытия участков в Санкт-Петербурге на выборах в Государственную Думу проголосовали 60 тыс. 279 человек, что составляет около 1,59% голосов зарегистрированных избирателей. В 2011 году на выборах в Государственную Думу в Санкт-Петербурге по состоянию на 10 часов утром явка составила 1,9%.

За бюллетенями выстраиваются очереди

Избирателей на участки, расположенные в детском центре творчества "Красногвардеец" Петербурга, привлекала громкая музыка. Пока во дворе центра выступали творческие коллективы, избиратели выстраивались в очередь за бюллетенями. Среди голосовавших значительную часть составляли люди старшего возраста, молодые приходили семьями, а некоторые - с домашними питомцами. Так, например, одна из петербурженок не стала привязывать собаку на входе, а взяла с собой на руки - так и голосовали вместе. Во время избирательного процесса животное молча смотрело по сторонам.

Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет

В Ленобласти на выборы как на праздник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко появился на своем избирательном участке, расположенном в детском саду, вместе со старшей дочерью. На участке царила праздничная атмосфера, звучала музыка, творческий коллектив исполнял частушки, было много избирателей. Голосовать Дрозденко и его дочь ходили в кабинки по отдельности. После голосования губернатор отметил, что "явка на выборах хорошая, есть ожидание 50% по итогам".

В Ленинградской области явка по сравнению с прошлыми думскими выборами несколько выше: 11,83%, или 154 тыс. 876 человек, при том, что в 2011 году явка на 12 часов составляла 9,96%.

Наблюдатели довольны

У международных наблюдателей, которые работают на территории региона, пока нет претензий к ходу голосования. "Сегодня мы уже посетили 5 участков, начали мы работать с 8 утра, с 2250-го участка. Я вам скажу, что все подготовлено хорошо, я вам скажу, что все организовано прекрасно, настрой людей видно, которые работают на участках. Никаких нарушений мы не заметили", - сказал ТАСС заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности, член группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах в Госдуму РФ Владимир Базанов.

Все о голосовании на избирательных участках

Серьезных жалоб нет

Как сообщили ТАСС в избиркомах обоих регионов, информации о серьезных нарушениях в ходе голосования пока нет. "В санкт-петербургскую избирательную комиссию поступили 4 заявления (о нарушениях - прим. ТАСС), по всем им заявителям даны разъяснения, жалоб нет", - сказал представитель петербургского ГИК. "Информации о серьезных нарушениях пока нет", - уточнили в областной комиссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Выборы-2016 Региональные выборы - 2016 Единый день голосования Выборы депутатов Госдумы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
2
Советник лидера ИРИ: удары по позициям войск Сирии - урок для тех, кто доверяет США
3
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
6
Захарова пригласила Пауэр посетить Сирию, чтобы узнать значение слова "стыд"
7
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчатке
Темы дня
Реклама