Главы Петербурга и Ленобласти своим примером призвали пойти на выборы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Главы Петербурга и Ленинградской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и законодательных собраний, своим примером призвав пойти на выборы.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко по традиции голосовал на избирательном участке, расположенном в гимназии 56. Он поздоровался с наблюдателями от партий, взял бюллетени и немного постоял в очереди перед кабинкой. В это время там голосовала уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Перед уходом губернатор поинтересовался у журналистов, проголосовали ли они, и посоветовал исполнить свой гражданский долг.
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Данные о явке в городской избирательной комиссии собираются с некоторой задержкой. По состоянию на 13:00 мск известно о количестве проголосовавших к 10:00: через два часа после открытия участков в Санкт-Петербурге на выборах в Государственную Думу проголосовали 60 тыс. 279 человек, что составляет около 1,59% голосов зарегистрированных избирателей. В 2011 году на выборах в Государственную Думу в Санкт-Петербурге по состоянию на 10 часов утром явка составила 1,9%.
Избирателей на участки, расположенные в детском центре творчества "Красногвардеец" Петербурга, привлекала громкая музыка. Пока во дворе центра выступали творческие коллективы, избиратели выстраивались в очередь за бюллетенями. Среди голосовавших значительную часть составляли люди старшего возраста, молодые приходили семьями, а некоторые - с домашними питомцами. Так, например, одна из петербурженок не стала привязывать собаку на входе, а взяла с собой на руки - так и голосовали вместе. Во время избирательного процесса животное молча смотрело по сторонам.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко появился на своем избирательном участке, расположенном в детском саду, вместе со старшей дочерью. На участке царила праздничная атмосфера, звучала музыка, творческий коллектив исполнял частушки, было много избирателей. Голосовать Дрозденко и его дочь ходили в кабинки по отдельности. После голосования губернатор отметил, что "явка на выборах хорошая, есть ожидание 50% по итогам".
В Ленинградской области явка по сравнению с прошлыми думскими выборами несколько выше: 11,83%, или 154 тыс. 876 человек, при том, что в 2011 году явка на 12 часов составляла 9,96%.
У международных наблюдателей, которые работают на территории региона, пока нет претензий к ходу голосования. "Сегодня мы уже посетили 5 участков, начали мы работать с 8 утра, с 2250-го участка. Я вам скажу, что все подготовлено хорошо, я вам скажу, что все организовано прекрасно, настрой людей видно, которые работают на участках. Никаких нарушений мы не заметили", - сказал ТАСС заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности, член группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах в Госдуму РФ Владимир Базанов.
Все о голосовании на избирательных участках
Как сообщили ТАСС в избиркомах обоих регионов, информации о серьезных нарушениях в ходе голосования пока нет. "В санкт-петербургскую избирательную комиссию поступили 4 заявления (о нарушениях - прим. ТАСС), по всем им заявителям даны разъяснения, жалоб нет", - сказал представитель петербургского ГИК. "Информации о серьезных нарушениях пока нет", - уточнили в областной комиссии.