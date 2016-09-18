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Мосгоризбирком: явка на выборах в Госдуму в Москве составляет на 12:00 мск 8,34%

Политика
18 сентября, 13:56 UTC+3
Активнее всего голосует Центральный избирательный округ, наименее активен Люблинский округ
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Средняя явка на выборах в Госдуму в Москве на 12:00 мск составила 8,34%, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Валентин Горбунов.

"Средняя явка по городу 8,34%. Активнее всего голосует Центральный избирательный округ, здесь явка составляет более 10%, наименее активен Люблинский округ - явка составляет 5,84%", - сказал Горбунов.

18 сентября, в единый день голосования, в России проводятся выборы депутатов Государственной думы VII созыва. Впервые после долгого перерыва они проходят по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В Москве на избирательных участках установлено порядка 6,7 тыс. камер видеонаблюдения. Впервые технические возможности видеонаблюдения в столице были использованы на выборах президента России в 2012 году, затем - на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.

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