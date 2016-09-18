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В Дагестане проголосовало более 46% избирателей

Политика
18 сентября, 15:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 18, сентября. /ТАСС
По словам представителя избиркома Дагестана, поступила одна письменная жалоба от КПРФ о нарушении на одном из участков в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 46% избирателей проголосовали на 15:00 мск в единый день голосования в Дагестане. Об этом сообщил журналистам представитель республиканского избиркома.

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"По данным на 15:00, проголосовали уже 46,76% (700 тысяч 870 избирателей)", - сказал собеседник, отметив, что это больше, чем в 2011 году.

По словам представителя избиркома Дагестана, поступила одна письменная жалоба от Коммунистической партии Российской Федерации о нарушении на одном из участков в Махачкале.

"Продолжают поступать также и звонки на горячую линию, касающиеся статуса наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Они решаются в оперативном порядке", - добавил собеседник.

Всего в Дагестане 1 миллион 648 тысяч 241 избиратель. В республике, помимо выборов в Госдуму, проходят выборы в региональный парламент. В 8:00 мск в республике открылись все 1915 избирательных участков.

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