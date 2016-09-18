Минобороны РФ: очевидцы рассказали об убийстве боевиками 26 мирных жителей

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Минобороны РФ: очевидцы рассказали об убийстве боевиками 26 мирных жителейПолитика 18 сентября, 17:26
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Очевидцы рассказали об убийстве боевиками 26 мирных жителей, в том числе девяти подростков, просивших о возможности покинуть квартал Алеппо. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня около 10 утра вышедшие через 1-й и 6-й гуманитарные проходы жители района Шейх Хадер города Алеппо рассказали о казни накануне 26 местных сирийцев, в том числе девяти подростков. Эти люди просили боевиков, прибывших из другой части города, покинуть их квартал, чтобы избежать активизации там боевых действий", - сказал представитель Минобороны.
"В этих стихийных протестных выступлениях, по словам очевидцев, принимали участие несколько сотен человек", - добавил он.
В конце июля в Алеппо были открыты несколько "гуманитарных коридоров" для выхода мирных жителей, а также пожелавших сложить оружие террористов.
В Сирии с 12 сентября, согласно договоренности РФ и США, вступил в силу режим прекращения боевых действий, 14 сентября он был продлен еще на 48 часов. В Минобороны РФ сообщали, что режим перемирия соблюдают только сирийские правительственные войска, в то время как "подконтрольная" США "умеренная оппозиция" не выполняет условия режима перемирия.
В ведомстве также сообщили, что режим прекращения боевых действий на территории Сирии на шестые сутки соблюдают только сирийские правительственные войска, в то время как боевики используют эту возможность, чтобы подготовиться к масштабным боевым действиям в район Алеппо.
"В течение шестых суток действия режима прекращения огня только сирийские правительственные войска реально соблюдают мораторий на ведение боевых действий. Ни одного контакта с представителями какой-либо "умеренной оппозиции" по вопросам прекращения огня до сих пор нет. Все наши обращения к американской стороне предоставить нам контакты "умеренных оппозиционеров" или повлиять на них, ни к чему не приводят. Наоборот, количество обстрелов позиций сирийских войск и населенных пунктов со стороны боевиков увеличивается", - заявил он.
По словам Конашенкова, особенно напряженная ситуация сегодня в Алеппо. "Пользуясь режимом прекращения боевых действий и тем, что правительственные войска не отвечают на обстрелы, в районах, контролируемых боевиками, как в темное, так и в светлое время суток идет активное перемещение живой силы и техники", - рассказал он. По словам представителя Минобороны, боевики используют режим прекращения огня "для зализывания ран, восстановления сил и подготовки к возобновлению боевых действий".
Конашенков рассказал, что благодаря средствам объективного контроля и другим каналам разведки были обнаружено передвижение боевиков, а также сосредоточение бронетехники и автомобилей на ряде направлений как внутри восточной части Алеппо, так и в пригородах. "Подобные факты подтверждают наши опасения о проведении террористами перегруппировки и подготовке к масштабным боевым действиям", - заявил он.
По словам представителя российского военного ведомства, жители Алеппо, покинувшие восточную часть этого города, подтверждают эти сведения.
"Таким образом по прошествии недели вступления в силу соглашения о прекращении боевых действий очевидно полное отсутствие не только какого-либо влияния, но и контактов американской стороны с "умеренными оппозиционерами", находящимися "на земле" в Сирии, а не в западных столицах. Более того, вместо обещанного американцами "размежевания" террористов и "оппозиции", боевики используют режим прекращения огня для зализывания ран, восстановления сил и подготовки к возобновлению боевых действий", - сказал Конашенков.