Общественный штаб просит МГИК аннулировать результаты местных выборов на одном участке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами попросил Мосгоризбирком аннулировать результаты муниципального голосования на избирательном участке в Москве. Об этом в воскресенье заявил глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"Мы направили представление, просьбу в Московскую городскую избирательную комиссию, ее обещали оперативно рассмотреть", - сказал он, пояснив, что просьба касается того, чтобы "аннулировать муниципальное голосование на этом участке".

Венедиктов утверждает, что на участке, расположенном в Щукино, выявлено "грубейшее нарушение". По его словам, на данном участке, где голосовали военнослужащие, им "давали возможность проголосовать по муниципальным округам", хотя военнослужащие срочной службы имели право голосовать только по федеральному и одномандатному округу.

На этом участке также были так называемые замыленные камеры, однако, как рассказал ранее Венедиктов, эти камеры были специально "замылены", чтобы изображение голосующих там военнослужащих было невозможно рассмотреть.

Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Госдумы в Москве создан по инициативе Комиссии по развитию гражданского общества столичной Общественной палаты. В состав Общественного штаба приглашены представители политических партий и кандидатов, участвующих в выборах в Москве, а также общественные деятели и журналисты. Участники имеют доступ к материалам камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках города.

Выборы в Госдуму сегодня проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов. За места в нижней палате российского парламента по спискам борются 14 партий. Это (в порядке перечисления в избирательном бюллетене) "Родина", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за справедливость, "Единая Россия", "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, "Парнас", Партия роста, "Гражданская сила", "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия".