МВД подтверждает факты вброса бюллетеней в Ростовской области

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. МВД зафиксировало факты вброса избирательных бюллетеней на избирательных участках в Ростовской области. Об этом заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"Вместе с коллегами из СК мы документируем факты вброса на избирательных участках №1958 и №1749, где средствами объективного контроля задокументированы факты вброса бюллетеней", - сказал он.

Первый замглавы МВД также сообщил, что им поступило восемь жалоб на членов участковых избирательных комиссий. Кроме того, по словам Горового, были зафиксированы несколько фактов попытки выноса бюллетеней.

Ранее председатель избиркома Ростовской области Сергей Юсов в ходе видеоконференции с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой сообщил, что на одном из участков в регионе расследуют возможную попытку вброса бюллетеней, все участки этого района взяты под особый контроль. Юсов предположил, что результаты выборов на участке, где возможно произошел вброс бюллетеней, могут быть признаны недействительными.

Выборы в Госдуму в воскресенье проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Сегодня же проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.