Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД подтверждает факты вброса бюллетеней в Ростовской области

Политика
18 сентября, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Первый замглавы МВД также сообщил, что им поступило восемь жалоб на членов участковых избирательных комиссий
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. МВД зафиксировало факты вброса избирательных бюллетеней на избирательных участках в Ростовской области. Об этом заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

Смотрите также
Выборы-2016. Текстовая трансляция

"Вместе с коллегами из СК мы документируем факты вброса на избирательных участках №1958 и №1749, где средствами объективного контроля задокументированы факты вброса бюллетеней", - сказал он.

Первый замглавы МВД также сообщил, что им поступило восемь жалоб на членов участковых избирательных комиссий. Кроме того, по словам Горового, были зафиксированы несколько фактов попытки выноса бюллетеней.

Ранее председатель избиркома Ростовской области Сергей Юсов в ходе видеоконференции с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой сообщил, что на одном из участков в регионе расследуют возможную попытку вброса бюллетеней, все участки этого района взяты под особый контроль. Юсов предположил, что результаты выборов на участке, где возможно произошел вброс бюллетеней, могут быть признаны недействительными.

Выборы в Госдуму в воскресенье проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Сегодня же проходят выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах проходят прямые выборы высших должностных лиц, также проводятся порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.

Смотрите также

Выборы на ростовском участке, где подозревают вброс, могут признать недействительными
Партия роста направила в ЦИК и ФСБ жалобы на возможный вброс бюллетеней в Ростове-на-Дону
В Ростовской области за голосованием на выборах впервые следят из Единого центра

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Региональные выборы - 2016 Выборы депутатов Госдумы
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву
2
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
3
Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов" в матче РФПЛ
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
6
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
7
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
Темы дня
Реклама