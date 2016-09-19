Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В парламентах Приморья и Еврейской АО большинство останется за "Единой Россией"

Политика
19 сентября, 5:56 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 19, сентября /ТАСС
Явка на конец голосования составил 36,34% избирателей
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 19 сентября /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сохранит за собой большинство мандатов в парламентах Приморского края и Еврейской автономной области, за нее проголосовали 38% и 42% избирателей. Об этом ТАСС сообщили в избиркомах регионов.

В Приморье партия пенсионеров преодолела 5-процентный барьер

Смотрите также
Выборы-2016. Предварительные итоги. Видеотрансляция

"В Приморском крае на 12 часов отчитались об итогах голосования из 1488 комиссий - 1192 или 80,11%. Явка на конец голосования составил 36,34% избирателей. Лидирует партия "Единая Россия" (38,3%, 156,61 тыс. чел.), следом за ней - КПРФ - 21,26%, 86 тыс. 939 избирателей, на третьем месте ЛДПР с 21,24% (86 тыс. 829 чел.)", - сказала зампредседателя регионального избиркома Любовь Орлова.

Она добавила, что Российская партия пенсионеров набрала 5,47% голосов (22385 чел), а "Яблоко" - 2,76% (11297 чел).

В ЕАО аутсайдером стала "Справедливая Россия"

"В Еврейской автономной области отчитались все 167 избиркомов. По единому округу на выборах в Законодательное собрание региона лидирует "Единая Россия", за которую проголосовали 18 тыс. 639 избирателей, или 42,66%. На втором месте - ЛДПР с 11 тыс. 503 голосами (26,33%), на третьем - КПРФ (20,89%, 9 тыс. 128 чел.)", - рассказала председатель избиркома Елена Саутина.

Она добавила, что "Справедливая Россия", четвертый участник выборов в региональный парламент, набрала 5,6% голосов, за нее их отдали 2 тыс. 446 избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Региональные выборы - 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
2
Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе Овечкина
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Партия Меркель показала на земельных выборах в Берлине худший результат за свою историю
5
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
На западе МКАД столкнулись четыре машины, движение затруднено
Темы дня
Реклама