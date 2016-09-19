В парламентах Приморья и Еврейской АО большинство останется за "Единой Россией"

ХАБАРОВСК, 19 сентября /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сохранит за собой большинство мандатов в парламентах Приморского края и Еврейской автономной области, за нее проголосовали 38% и 42% избирателей. Об этом ТАСС сообщили в избиркомах регионов.

В Приморье партия пенсионеров преодолела 5-процентный барьер

"В Приморском крае на 12 часов отчитались об итогах голосования из 1488 комиссий - 1192 или 80,11%. Явка на конец голосования составил 36,34% избирателей. Лидирует партия "Единая Россия" (38,3%, 156,61 тыс. чел.), следом за ней - КПРФ - 21,26%, 86 тыс. 939 избирателей, на третьем месте ЛДПР с 21,24% (86 тыс. 829 чел.)", - сказала зампредседателя регионального избиркома Любовь Орлова.

Она добавила, что Российская партия пенсионеров набрала 5,47% голосов (22385 чел), а "Яблоко" - 2,76% (11297 чел).

В ЕАО аутсайдером стала "Справедливая Россия"

"В Еврейской автономной области отчитались все 167 избиркомов. По единому округу на выборах в Законодательное собрание региона лидирует "Единая Россия", за которую проголосовали 18 тыс. 639 избирателей, или 42,66%. На втором месте - ЛДПР с 11 тыс. 503 голосами (26,33%), на третьем - КПРФ (20,89%, 9 тыс. 128 чел.)", - рассказала председатель избиркома Елена Саутина.

Она добавила, что "Справедливая Россия", четвертый участник выборов в региональный парламент, набрала 5,6% голосов, за нее их отдали 2 тыс. 446 избирателей.