"Единая Россия" проводит пресс-конференцию по итогам выборов. Видеотрансляция

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Партия "Единая Россия" проводит пресс-конференцию по итогам выборов в Государственную думу седьмого созыва. По итогам обработки 93% протоколов в общей сложности партия получает 343 мандата в нижней палате парламента, что является самым успешным результатом "Единой России" за всю историю выборов в Госдуму.
В мероприятии примут участие секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов, член Высшего совета партии Вячеслав Никонов, член президиума Генерального совета партии Адальби Шхагошев, а также кандидаты в депутаты Госдумы седьмого созыва сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и руководитель отдела детской хирургии Научного центра здоровья детей РАМН Дмитрий Морозов и руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Николай Николаев.