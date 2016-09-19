Более 75% граждан России в Абхазии проголосовали за "Единую Россию"

СУХУМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Большинство граждан России в Абхазии на прошедших в воскресенье выборах в Государственную думу проголосовали за "Единую Россию", сообщил в понедельник на брифинге посол России в республике Семен Григорьев. Он огласил результаты голосования в девяти избирательных участках, приписанных к четырем избирательным округам в России.

"По данным на 09:00 мск 19 сентября всего в голосовании приняли участие 20 355 избирателей. Из них за "Единую Россию" проголосовали 75,38% избирателей, за ЛДПР - 6,64%, КПРФ - 5,83%, за партию "Родина" - 1,66%, за "Справедливую Россию"- 1,54%, за "Коммунистов России" - 1,26%, "Пенсионеры за справедливую Россию" получили 1,03%, остальные набрали менее одного процента голосов", - сказал Григорьев.

Дипломат подчеркнул, что выборы прошли "в соответствии с законодательством - открыто и транспарентно". Григорьев поблагодарил избирателей "за активную гражданскую позицию" и выразил благодарность правительству Абхазии и Центризбиркому республики за содействие и помощь в проведении голосования. Кроме того, Григорьев отметил хорошую работу правоохранительных органов, которые в полной мере обеспечили безопасность и охрану общественного порядка.