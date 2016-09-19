Делегация РФ: в Сирии необходимо наладить совместное противодействие терроризму

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Противодействие международной террористической угрозе в Сирии требует совместных усилий. Об этом заявила в понедельник российская делегация на проходящей в Женеве 33-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Важно работать над укреплением режима прекращения боевых действий. Для этого прежде всего необходимо наладить совместное противодействие международной террористической угрозе, которую представляют "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России - прим. ТАСС) и аффилированные с "Нусрой" незаконные вооруженные формирования", - отметил на сессии представитель делегации РФ Алексей Гольтяев. В России исходят из того, что устойчивое исправление ситуации в Сирии в гуманитарной сфере и сфере защиты прав человека "невозможно без продвижения политического процесса урегулирования через возобновление межсирийских переговоров", причем в них должны принять участие группы сирийской оппозиции "широкого спектра", подчеркнул российский дипломат.

Делегация РФ призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии уделить особое внимание пагубному влиянию односторонних санкций на соблюдение прав и свобод в этой стране. Такие санкции "умножают страдания населения, в первую очередь его самых уязвимых категорий: женщин, детей, стариков, больных, инвалидов, в также внутренне перемещенных лиц".

"Считаем, что правозащитная риторика не должна использоваться в попытке получить односторонние политические преимущества", - сказал Гольтяев, назвав "контрпродуктивным" принятие в СПЧ ангажированных резолюций по Сирии и призвав их авторов "реально взглянуть на ситуацию и прекратить недобросовестное использование Совета в политических целях".