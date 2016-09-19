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Делегация РФ: в Сирии необходимо наладить совместное противодействие терроризму

Политика
19 сентября, 13:05 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Делегация РФ призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии уделить особое внимание пагубному влиянию односторонних санкций на соблюдение прав и свобод в этой стране
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ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Противодействие международной террористической угрозе в Сирии требует совместных усилий. Об этом заявила в понедельник российская делегация на проходящей в Женеве 33-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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"Важно работать над укреплением режима прекращения боевых действий. Для этого прежде всего необходимо наладить совместное противодействие международной террористической угрозе, которую представляют "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России - прим. ТАСС) и аффилированные с "Нусрой" незаконные вооруженные формирования", - отметил на сессии представитель делегации РФ Алексей Гольтяев. В России исходят из того, что устойчивое исправление ситуации в Сирии в гуманитарной сфере и сфере защиты прав человека "невозможно без продвижения политического процесса урегулирования через возобновление межсирийских переговоров", причем в них должны принять участие группы сирийской оппозиции "широкого спектра", подчеркнул российский дипломат.

Делегация РФ призвала комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии уделить особое внимание пагубному влиянию односторонних санкций на соблюдение прав и свобод в этой стране. Такие санкции "умножают страдания населения, в первую очередь его самых уязвимых категорий: женщин, детей, стариков, больных, инвалидов, в также внутренне перемещенных лиц".

"Считаем, что правозащитная риторика не должна использоваться в попытке получить односторонние политические преимущества", - сказал Гольтяев, назвав "контрпродуктивным" принятие в СПЧ ангажированных резолюций по Сирии и призвав их авторов "реально взглянуть на ситуацию и прекратить недобросовестное использование Совета в политических целях".

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