Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: ОБСЕ самоустранилась от беспристрастной оценки ситуации на Украине

Политика
19 сентября, 14:10 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Глава Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ заявил, что поведение ОБСЕ красноречиво говорит о состоянии дел в области защиты прав человека на ее пространстве
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) самоустранилась от беспристрастной оценки ситуации на Украине. Об этом заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая на открытии ежегодного Совещания ОБСЕ по человеческому измерению.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"О состоянии дел в области защиты прав человека на пространстве ОБСЕ красноречиво говорит избранная организацией модель поведения по отношению к событиям на Украине. ОБСЕ фактически самоустранилась от беспристрастного анализа ситуации в этой стране, в которой уже третий год продолжается внутренний вооруженный конфликт, причиной которого стал проспонсированный странами Запада госпереворот с применением силы", - сказал он.

По словам Викторова, "факты массовых нарушений прав человека на Украине, включая право на жизнь, фактически не получают должной оценки со стороны организации (ОБСЕ) и ее профильных структур". "Вместо этого ОБСЕ превращена Вашингтоном и Брюсселем в площадку для пропагандистских упражнений", - отметил он.

"Указываем на пагубно выбранный странами Запада курс на отказ от конструктивного и равноправного сотрудничества. Настойчиво призываем отказаться от давления на суверенные государства и наладить диалог с соблюдением консенсуса", - добавил Викторов. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
В Неаполе повторилось "чудо святого Януария"
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама