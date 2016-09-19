МИД РФ: ОБСЕ самоустранилась от беспристрастной оценки ситуации на Украине

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ВАРШАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) самоустранилась от беспристрастной оценки ситуации на Украине. Об этом заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая на открытии ежегодного Совещания ОБСЕ по человеческому измерению.
"О состоянии дел в области защиты прав человека на пространстве ОБСЕ красноречиво говорит избранная организацией модель поведения по отношению к событиям на Украине. ОБСЕ фактически самоустранилась от беспристрастного анализа ситуации в этой стране, в которой уже третий год продолжается внутренний вооруженный конфликт, причиной которого стал проспонсированный странами Запада госпереворот с применением силы", - сказал он.
По словам Викторова, "факты массовых нарушений прав человека на Украине, включая право на жизнь, фактически не получают должной оценки со стороны организации (ОБСЕ) и ее профильных структур". "Вместо этого ОБСЕ превращена Вашингтоном и Брюсселем в площадку для пропагандистских упражнений", - отметил он.
"Указываем на пагубно выбранный странами Запада курс на отказ от конструктивного и равноправного сотрудничества. Настойчиво призываем отказаться от давления на суверенные государства и наладить диалог с соблюдением консенсуса", - добавил Викторов.