Сенатором от Северной Осетии останется Таймураз Мамсуров

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров продолжит представлять республику в Совете Федерации.

"(Глава Северной Осетии) Вячеслав Битаров подписал указ "О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия - Алания", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Сенатором Мамсуров впервые стал 29 сентября 2015 года. Он возглавлял Северную Осетию с 7 июня 2005 года. 5 июня он был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий. Врио главы республики был назначен Тамерлан Агузаров.

Мамсуров был утвержден председателем правительства Северной Осетии в феврале 1998 года. С 2000 по 2005 годы был председателем парламента республики.