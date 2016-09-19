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Сенатором от Северной Осетии останется Таймураз Мамсуров

Политика
19 сентября, 15:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, сентября. /ТАСС
Мамсуров впервые стал сенатором 29 сентября 2015 года
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Таймураз Мамсуров

Таймураз Мамсуров

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров продолжит представлять республику в Совете Федерации.

"(Глава Северной Осетии) Вячеслав Битаров подписал указ "О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия - Алания", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Сенатором Мамсуров впервые стал 29 сентября 2015 года. Он возглавлял Северную Осетию с 7 июня 2005 года. 5 июня он был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий. Врио главы республики был назначен Тамерлан Агузаров.

Мамсуров был утвержден председателем правительства Северной Осетии в феврале 1998 года. С 2000 по 2005 годы был председателем парламента республики.

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