Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарышкин: РФ направит заявку на работу в ПАСЕ, когда увидит изменения в ее настроениях

Политика
19 сентября, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин, вновь избранный депутатом на выборах 18 сентября, сообщил, что Россия направит заявку на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), когда увидит изменения в ее настроениях.

Читайте также новости по теме:
Разногласия между РФ и ПАСЕ
© Сергей Фадеичев/ТАСС
"При равных правах": на каких условиях Россия готова вернуться в ПАСЕ
Пушков: делегация ПАСЕ настроена на полноценное участие РФ в деятельности ассамблеи
Нарышкин: в ПАСЕ ждут возобновления работы делегации РФ в полном формате

"Когда депутаты почувствуют существенные перемены в настроениях (в ПАСЕ), тогда, я думаю, будет направлена заявка на участие в работе Парламентской ассамблеи в полном формате, это значит, без каких-либо изъятий в наших правах", - сказал Нарышкин сегодня в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с этим он напомнил, что на протяжении последнего времени российские парламентарии внимательно следили за ситуацией в ПАСЕ, в том числе за тем, "может ли большинство в ПАСЕ все-таки преодолеть сопротивление агрессивного, кричащего русофобского меньшинства".

При этом Нарышкин подтвердил, что Госдуме следует оперативно сформировать делегации РФ в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы. "В том числе необходимо сформировать новый состав наших российских делегаций в международных парламентских организациях, таких как ПА ОБСЕ и ПАСЕ", - сказал он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

Нарышкин по итогам прошедших 7 сентября в Москве переговоров с делегацией ПАСЕ во главе с ее спикером Педро Аграмунтом сообщил, что руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате. Нарышкин также подтвердил, что российские парламентарии готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но "соблюдая принцип равенства, который является базовым для этой организации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Прокуратура Крыма просит возбудить дело против адвоката Полозова за посты в соцсетях
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
США ожидают от РФ прояснения позиции по сирийскому перемирию
Темы дня
Реклама