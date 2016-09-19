Нарышкин: РФ направит заявку на работу в ПАСЕ, когда увидит изменения в ее настроениях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин, вновь избранный депутатом на выборах 18 сентября, сообщил, что Россия направит заявку на работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), когда увидит изменения в ее настроениях.

"Когда депутаты почувствуют существенные перемены в настроениях (в ПАСЕ), тогда, я думаю, будет направлена заявка на участие в работе Парламентской ассамблеи в полном формате, это значит, без каких-либо изъятий в наших правах", - сказал Нарышкин сегодня в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с этим он напомнил, что на протяжении последнего времени российские парламентарии внимательно следили за ситуацией в ПАСЕ, в том числе за тем, "может ли большинство в ПАСЕ все-таки преодолеть сопротивление агрессивного, кричащего русофобского меньшинства".

При этом Нарышкин подтвердил, что Госдуме следует оперативно сформировать делегации РФ в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы. "В том числе необходимо сформировать новый состав наших российских делегаций в международных парламентских организациях, таких как ПА ОБСЕ и ПАСЕ", - сказал он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

Нарышкин по итогам прошедших 7 сентября в Москве переговоров с делегацией ПАСЕ во главе с ее спикером Педро Аграмунтом сообщил, что руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате. Нарышкин также подтвердил, что российские парламентарии готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но "соблюдая принцип равенства, который является базовым для этой организации".