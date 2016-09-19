Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Из-за обстрела прекращена трансляция из Алеппо на сайте Минобороны РФ

Политика
19 сентября, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Как сообщили в Минобороны, боевики открыли огонь по зданию на территории академии им. Асада, где находилась веб-камера
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. На сайте Минобороны России из-за обстрела боевиков прекращена видеотрансляция обстановки на юго-западе города Алеппо. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Сегодня около 20.00 боевиками из минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляно здание на территории академии им. Асада, где размещалась веб-камера онлайн-мониторинга выполнения режима прекращения огня на юго-западе Алеппо, - отметили в Минобороны РФ.

В результате обстрела никто из российских военнослужащих, обеспечивавших работу камеры, не пострадал, однако видеокамера и передающая аппаратура выведены из строя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Прокуратура Крыма просит возбудить дело против адвоката Полозова за посты в соцсетях
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
США ожидают от РФ прояснения позиции по сирийскому перемирию
Темы дня
Реклама