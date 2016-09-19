Из-за обстрела прекращена трансляция из Алеппо на сайте Минобороны РФ

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. На сайте Минобороны России из-за обстрела боевиков прекращена видеотрансляция обстановки на юго-западе города Алеппо. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"Сегодня около 20.00 боевиками из минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляно здание на территории академии им. Асада, где размещалась веб-камера онлайн-мониторинга выполнения режима прекращения огня на юго-западе Алеппо, - отметили в Минобороны РФ.
В результате обстрела никто из российских военнослужащих, обеспечивавших работу камеры, не пострадал, однако видеокамера и передающая аппаратура выведены из строя.