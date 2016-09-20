Минобороны РФ: гуманитарный конвой в Алеппо сопровождал пикап террористов с минометом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Анализ видеозаписей передвижения гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо показывает, что его сопровождал пикап террористов с прицепленным минометом большого калибра.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Анализ видеозаписей с беспилотников вчерашнего передвижения гуманитарного конвоя по подконтрольным боевикам территории провинции Алеппо позволил выявить новые детали. На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра", - сказал он.

По слова Конашенкова, не ясно, "кто кого "прикрывает": миномет - автоколонну с волонтерами "Белых касок", или все же наоборот?"

"И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?" - добавил он.

Обстрел конвоя

Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщили об обстреле совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) сообщило, что в результате обстрела погибли около 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца.

Позже в ООН заявили о приостановке отправки гуманитарного конвоя в Сирию из-за проблем с безопасностью. Сирийское общество Красного Полумесяца также на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против обстрела.

В ООН отмечали, что не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий. В свою очередь, представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не имеют отношения к нападению.

Как заявил ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западе сирийского города Алеппо.

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