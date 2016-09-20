Режим прекращения огня в Сирии за сутки нарушался 45 раз

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования в Сирии за минувшие сутки допустили 45 нарушений режима прекращения боевых действий, в том числе 26 - в провинции Алеппо, 11 - в Дамаске, 4 - в Хаме, по 2 - в Латакии и Эль-Кунейтре. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В провинции Алеппо из самодельных реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли населенный пункт Эль-Хадер и фермы в населенном пункте Шейх-али-Кобтани, кварталы Рамуси, Аз-Загра, 1070, Хай-эль-Ансари, Эль-Халидия, Лерамон, торговый центр "Кастелло" и прилегающую к нему дорогу, цементный и газовый заводы, училище вооружения в городе Алеппо", - сообщается в бюллетене.

В провинции Дамаск обстрелам из самодельных реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Хутейта-эль-Джараш, Хараста, Хауш-Харабу, Дума, Мардж-Султан, средняя школа в населенном пункте Джаубар, фермы Бала-эль-Кадима и позиции правительственных войск в районах населенных пунктах Арбил и Кабун.

"Вооруженные формирования террористических группировок из самодельных реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Маан, Муббатан и Мурейвед в провинции Хама, а также крепость Тубал и район высоты с отметкой 409,5 в провинции Латакия", - отмечается в бюллетене. В провинции Эль-Кунейтра по позициям правительственных войск в районе высоты с отметкой 1226 велся огонь из танка, а по населенному пункту Эль-Баас - из ствольной артиллерии и минометов.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Примирение конфликтующих сторон

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"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 642", - говорится в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Оказание гуманитарной помощи населению

В лагерь для временно перемещенных лиц Жибрин в провинции Алеппо доставлен гуманитарный груз - сахар, мука, рис, консервы и чай общим весом более двух тонн.

"Совместно с посольством Республики Беларусь проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо. В Университетский госпиталь, больницу Рази и клинику сердечно-сосудистой хирургии доставлены медикаменты, а в детский дом № 1 в районе Дзира - товары для детей. Всего передано 23 тонны гуманитарных грузов (продовольствие - 12,5 тонны, вещевое имущество - 4,3 тонны, медицинское имущество и медикаменты - 6,2 тонны)", - говорится в бюллетене.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.