Главы МИД России и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирака Сергей Лавров и Ибрагим аль-Джаафари обсудили в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН ситуацию в этой арабской стране в контексте борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в среду сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Имел место обстоятельный обмен мнениями по обстановке, складывающейся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, - отметили в МИД. - Особое внимание было уделено ситуации в Ираке в контексте сохраняющегося в активной фазе противостояния правительственных сил с террористическим "Исламским государством Ирака и Леванта" и связанных с этой группировкой вызовов и угроз для региональной и международной безопасности".
С российской стороны была подтверждена "неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, непреложности решения всех внутрииракских проблем и противоречий самими иракцами в рамках национального диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества".
Министры также затронули ряд текущих аспектов двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере, и обозначили конкретные практические шаги по их дальнейшему продвижению.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС