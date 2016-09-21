Главы МИД России и Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирака Сергей Лавров и Ибрагим аль-Джаафари обсудили в Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН ситуацию в этой арабской стране в контексте борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в среду сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Имел место обстоятельный обмен мнениями по обстановке, складывающейся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, - отметили в МИД. - Особое внимание было уделено ситуации в Ираке в контексте сохраняющегося в активной фазе противостояния правительственных сил с террористическим "Исламским государством Ирака и Леванта" и связанных с этой группировкой вызовов и угроз для региональной и международной безопасности".

С российской стороны была подтверждена "неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, непреложности решения всех внутрииракских проблем и противоречий самими иракцами в рамках национального диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества".

Министры также затронули ряд текущих аспектов двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере, и обозначили конкретные практические шаги по их дальнейшему продвижению.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС