В Ингушетии "Единая Россия" получит большинство мандатов в Народное собрание

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НАЗРАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатских мандатов в Народное собрание Ингушетии получит "Единая Россия", рассказал в среду в интервью ТАСС председатель республиканского избиркома Мусса Евлоев.
"По итогам выборов депутатов Законодательного собрания региона, которые прошли в воскресенье, 18 сентября, 26 из 32 мандатов получит "Единая Россия", - сказал собеседник агентства, добавив, что три места в парламенте займут представители "Справедливой России", два - КПРФ, одно - ЛДПР.
Евлоев отметил, что избранным депутатам разосланы извещения. Теперь народные избранники должны в течение пяти дней направить в избирком документы о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата, если таковые имеются.
Выборы в Ингушетии прошли по пропорциональной системе. В отличие от предыдущих выборов 2011 года, когда избрали 27 депутатов, на этих выборах, согласно внесенным изменениям в законодательство, выбирали 32 депутатов.
В декабре 2011 года "Единая Россия" получила 22 мандата, КПРФ - два, "Справедливая Россия" - два, "Правое дело" - один мандат.