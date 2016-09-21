Грызлов: при наличии политической воли можно решать любые вопросы в Донбассе

МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. При наличии политической воли обеих сторон конфликта в Донбассе можно решать любые вопросы. Такую точку зрения высказал полпред РФ Борис Грызлов, комментируя согласование рамочного соглашения о разведении сил и боевых средств на линии соприкосновения.

"Недавно исполнилось два года, с тех пор как Минск стал основной переговорной площадкой по урегулированию в Донбассе, - сказал он по итогам очередной встречи Контактной группы. - Сколько бы ни было критики минских соглашений и хода переговоров, надо констатировать, что никто достойной альтернативы не предложил".

"Сегодня контактная группа согласовала рамочное решение о разведении сил и боевых средств, - продолжал он. - Разведение сил и средств начнется с населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Петровское. Это означает, что при наличии политической воли вопросы безопасности и социально экономические вопросы можно решать. Несмотря на все имеющиеся трудности и разногласия, необходимо продолжать и наращивать отвод вооруженных людей и вооружений. При этом нам необходим рывок в решении важнейших политических вопросов - особого статуса, амнистии и выборов".

Вместе с тем Грызлов выразил сожаление в связи с тем, что так и не состоялось заседание экономической подгруппы.

"Это произошло из-за отказа украинской стороны вести диалог с одним из представителей Донецка, - указал полпред РФ. - Такая позиция представляется неконструктивной и мешающей достичь результатов в восстановлении хозяйства в Донбассе.

Он также отметил, что весь опыт работы контактной группы говорит о том, что любые соглашения достигаются быстрее и легче, когда вопросы обсуждаются непосредственно представителями сторон - отдельных районов Донецкой и Луганской областей и украинского государства. "В этом смысле посредническая роль ОБСЕ и России как раз и заключается в налаживании прямого диалога. Без него договоренности недостижимы, - сказал он".

Борис Грызлов также в очередной раз напомнил о необходимости введения четкого регламента работы контактной группы, который бы фиксировал в протоколе все достигнутые договоренности и сроки их исполнения.

Полпред РФ также сообщил об инициативе представителей Донецка и Луганска об освобождении удерживаемых сторонами людей.

"Это - 618 человек, удерживаемых украинской стороной, и 47 человек - другой стороной конфликта, - сказал он.- Мы надеемся на то, что украинская сторона согласится с этим предложением".

По его словам, освобождение насильственно удерживаемых лиц остается важнейшим гуманитарным вопросом для контактной группы.

"Подчеркиваю здесь слово "освобождение", поскольку формула минских соглашений - "всех на всех" подразумевает не какую-то торговлю, а именно безусловное освобождение сторонами людей, захваченных в ходе конфликта на Донбассе", - подчеркнул Борис Грызлов в заключение.

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