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Лавров и Генсек ООН обсудили урегулирование кризисов в Сирии и на Украине

Политика
21 сентября, 23:46 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пан Ги Мун призвал РФ "задействовать свое значительное влияние для того, чтобы добиться прогресса в вопросах, связанных с политическим урегулированием, безопасностью и гуманитарной ситуацией"
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ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном урегулирование кризисов в Сирии и на востоке Украины, а также ближневосточное урегулирование. Об этом сообщила канцелярия генсека по итогам встречи, состоявшейся на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи.

"Они обсудили текущую ситуацию в Сирии, в том числе срочную необходимость в гуманитарном доступе, выполнение соглашения о прекращении огня и прогресс в направлении полного и всеобъемлющего политического урегулирования", - говорится в коммюнике.

Обменявшись с Лавровым взглядами на происходящее на востоке Украины, Пан Ги Мун "призвал Российскую Федерацию задействовать свое значительное влияние для того, чтобы добиться прогресса в вопросах, связанных с политическим урегулированием, безопасностью и гуманитарной ситуацией".

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Персоны
Пан Ги Мун Лавров, Сергей Викторович
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Кризис в Сирии Кризис на Украине
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