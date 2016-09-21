Лавров и Генсек ООН обсудили урегулирование кризисов в Сирии и на Украине

ООН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном урегулирование кризисов в Сирии и на востоке Украины, а также ближневосточное урегулирование. Об этом сообщила канцелярия генсека по итогам встречи, состоявшейся на полях общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи.

"Они обсудили текущую ситуацию в Сирии, в том числе срочную необходимость в гуманитарном доступе, выполнение соглашения о прекращении огня и прогресс в направлении полного и всеобъемлющего политического урегулирования", - говорится в коммюнике.

Обменявшись с Лавровым взглядами на происходящее на востоке Украины, Пан Ги Мун "призвал Российскую Федерацию задействовать свое значительное влияние для того, чтобы добиться прогресса в вопросах, связанных с политическим урегулированием, безопасностью и гуманитарной ситуацией".