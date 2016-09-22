В Сирии заключено пять новых соглашений о примирении

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Серия из пяти новых соглашений о примирении заключена в Сирии, но провокации террористов продолжаются. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями пяти населенных пунктов в провинциях Латакия (4) и Хомс (1). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 647", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. "Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69", - говорится в бюллетене.

Соблюдение режима прекращения боевых действий и провокации

В течение суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

Подчеркивается, что российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Арбил, Джаубар (дважды), Дума, Кабун, Хараста и фермы поселения Хауш-эль-Фара", - отмечается в сообщении.

В Центре по примирению также проинформировали, что группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ) продолжают препятствовать установлению режима прекращения боевых действий. "В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, противотанковых ракетных комплексов, танков и минометов обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Хай-эль-Ансари, "1070", Рамуси, Халаб-эль-Джалид, Лерамон и Эль-Халидия, училище вооружения, торговый центр "Кастелло" (дважды), высоту с отметкой 374 и военную академию Эль-Асад в городе Алеппо", - отмечается в бюллетене.

В провинции Дамаск обстрелам террористов из минометов, ручных гранатометов и танков подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Дума, Кабун, Махарда и Каукаб, а также школа медицинской службы населенного пункта Машария. В провинции Хомс дважды обстрелян населенный пункт Ард-Джабурин.

Оказание гуманитарной помощи

В бюллетене сообщается, что в лагерь для временно перемещенных лиц Жибрин в провинции Алеппо доставлен гуманитарный груз: сахар, мука, рис, консервы и чай, общим весом более двух тонн.

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"Совместно с посольством Республики Беларусь проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо, - отмечается в документе. - В Университетский госпиталь, больницу Рази и клинику сердечно-сосудистой хирургии доставлены медикаменты, а в детский дом № 1 в районе Дзира - товары для детей. Всего передано 23 тонны гуманитарных грузов (продовольствие - 12,5 тонн, вещевое имущество - 4,3 тонн, медицинское имущество и медикаменты - 6,2 тонн)".

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развернутые на семи пунктах пропуска.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье