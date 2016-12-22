Контроль президента: что сделано после прошлогодней пресс-конференции Путина

На пресс-конференции Владимира Путина в 2015 году ему задавали самые разные вопросы — от геополитической ситуации в мире до проблемы усыновления конкретного новорожденного из Тулы. "Мы держим вопрос на контроле", — не раз говорил президент. ТАСС подводит итоги "президентского контроля".

Усыновление Матвейки

О чем спросили президента. В 2014 году в Туле в местном роддоме во время пожара пострадали два ребенка — новорожденные мальчик и девочка. Мальчик находился в критическом состоянии: у него обгорело более 70% кожного покрова. После этого родная мать отказалась от ребенка и встал вопрос не только о спасении его жизни, но и об усыновлении.

"Люди со всей страны беспокоятся за судьбу Матвея и высказывают опасения, что произойдет формальное усыновление. Не исключают такой возможности, что мальчик в итоге окажется в доме инвалидов", — обратился к президенту один из журналистов.

"Действительно, вся страна за этим следит, я и так это знаю, держим на контроле", — ответил Владимир Путин.

Что произошло после пресс-конференции

© Артем Коротаев/ТАСС

Сегодня судьба двухлетнего Матвея находится в руках усыновившей его семьи и опасений не вызывает, сообщили ТАСС в отделе опеки и попечительства Министерства труда и соцзащиты Тульской области.

Выбор семьи для усыновления был нелегким: мальчику требовалось длительное и дорогостоящее лечение. Приемная мама Матвея смогла в суде доказать, что имеет для этого все возможности. Малыш уже перенес почти два десятка операций по пересадке кожи, разделению сросшихся пальчиков и восстановлению функций мышц и суставов.

Волонтеры создали сайт, на котором можно узнать новости из жизни мальчика. В сентябре 2016 года Светлана — мама Матвейки — сообщила, что они побывали на море, мальчик впервые купался. По словам Светланы, врачи дают хорошие прогнозы относительно восстановления здоровья мальчика. "Сынок у меня самый любимый, самый красивый и самый умный. Мечтаю услышать от него первое слово и увидеть первые шаги. Спасибо всем за поддержку", — приводит слова Светланы сайт.

Через какое-то время после трагедии желание вернуть сына высказала биологическая мать Матвея Екатерина Захаренко, но после отказа от ребенка у нее уже не было такой юридической возможности.

Вторым ребенком, пострадавшим при пожаре, была новорожденная девочка. Несмотря на то, что ее здоровью ничего не угрожало — у нее были лишь незначительные ожоги ног, родители от нее тоже отказались. Девочке довольно быстро нашли приемную семью, и сейчас она живет в Туле.

Индексация пенсий

Что сказал президент: "В следующем году запланирована индексация на 4% по всем категориям, включая военных пенсионеров. Будем смотреть, что будет происходить в экономике страны. И мне бы очень хотелось, чтобы мы по фактической инфляции 2016 года хотя бы смогли решить этот вопрос. Не знаю, получится это или нет, мы же должны исходить из реалий и просто не можем разрушить сам бюджет, потому что в конце концов всем будет хуже".

Что произошло после пресс-конференции

© Александр Рюмин/ТАСС

В феврале 2016 года страховые пенсии по старости повысили на 4%. При этом фактическая инфляция в 2015 году была 12,9%.

Индексация коснулась только неработающих пенсионеров, т. к. в декабре 2015 года Госдума приняла закон, отменяющий индексацию пенсии работающим пенсионерам. Им пенсия с учетом всех ранее произведенных индексаций будет начисляться уже после того, как они решат оставить работу.

В апреле 2016 года также на 4% были проиндексированы социальные пенсии, в том числе пенсии детей-инвалидов, пенсии по инвалидности военнослужащих, пенсии по случаю потери кормильца.

После долгих дискуссий о доиндексации пенсий правительство решило заменить ее единовременной выплатой в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года. "Сейчас мы не располагаем достаточными ресурсами, чтобы провести индексацию во втором полугодии в обычной форме, — признал премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Но доиндексировать пенсию нужно".

Важно, что единовременную компенсацию выплатят как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Все разговоры о том, что пенсии перестанут индексировать или что-то там не доплатят, все это ерунда. Все заплатим, все, что причитается. По следующему году принято решение… индексировать пенсию по реально сложившейся инфляции предыдущего года. То есть индексация пенсий составит 5,8% Дмитрий Медведев председатель правительства РФ

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, выплата 5 тыс. рублей "даст примерно 3% дополнительной индексации пенсий". Силуанов добавил, что в 2017 году в полном объеме предусмотрено восстановление принципа, по которому пенсии индексируются на размер инфляции.

Это подтвердил и Дмитрий Медведев. "Все разговоры о том, что пенсии перестанут индексировать или что-то там не доплатят, все это ерунда. Все заплатим, все, что причитается. По следующему году принято решение… индексировать пенсию по реально сложившейся инфляции предыдущего года. То есть индексация пенсий составит 5,8%", — сказал премьер. Он отметил, что это даже несколько выше, чем ожидаемый уровень инфляции по итогам 2016 года.

Усиление Черноморского флота

О чем спросили президента. "На державном уровне, наверное, вы должны подтвердить, что главная роль Севастополя заключается не в выращивании элитных виноградников, а именно в том, что он играет особую роль в обороноспособности страны, это главная база Черноморского флота", — обратился к президенту журналист из Крыма. Путин согласился, что Севастополь — "очень важный элемент военно-морской инфраструктуры в этом регионе мира, в Европе", и пообещал, что Черноморский флот и впредь будет оснащаться новыми кораблями и подводными лодками, а город "как база флота тоже будет развиваться".

Что произошло после пресс-конференции

Черноморский флот (ЧФ) в 2016 году получил больше всего новых кораблей и подлодок по сравнению с другими флотами России. Корабли ЧФ несут постоянное боевое дежурство в составе Средиземноморской эскадры, заново сформированной в 2013 году. До 2020 года на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.

© Сергей Коньков/ТАСС

Полностью укомплектована подводная составляющая ЧФ. В Новороссийске и Севастополе базируются шесть подлодок усовершенствованного проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"). Две из них переданы ЧФ именно в нынешнем году — в октябре в боевой состав флота вошла подлодка "Великий Новгород", а 24 ноября — субмарина "Колпино". Дизель-электрические подлодки этого проекта стали одними из первых современных кораблей, построенных в новейшей истории России.

Свои возможности 636-е продемонстрировали в конце прошлого года, когда вторая в "черноморской" серии подлодка "Ростов-на-Дону", находясь в Средиземном море, использовала крылатые ракеты "Калибр" для уничтожения объектов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

В этом году флот стал пополняться сторожевиками "адмиральской" серии, оснащенными ударными ракетными комплексами "Калибр-НК".

Головной корабль серии 11356 "Адмирал Григорович" был принят в боевой состав флота 11 марта 2016 года. В мае он прибыл в Севастополь, а в ноябре уже выполнял задачи в составе корабельной группировки ВМФ РФ в восточной акватории Средиземного моря. 15 ноября Минобороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Второй фрегат этой серии "Адмирал Эссен" вошел в боевой состав флота 7 июня.

Пуск ракет "Калибр" со сторожевого корабля "Адмирал Григорович" © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Весной в Крыму была сформирована эскадрилья из восьми самолетов Су-30СМ. Осенью состав морской авиации ЧФ пополнился еще четырьмя истребителями. Самолеты были построены на Иркутском авиационном предприятии и переданы флоту в рамках программы по обновлению авиапарка. Они вошли в состав отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ, базирующегося на крымском аэродроме Саки.

Сверхзвуковые истребители Су-30СМ заменят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые поэтапно снимаются с вооружения.

Укрепляется не только Черноморский флот. Так, 12 августа зенитный ракетный полк, дислоцированный в Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". В сентябре он принял участие в масштабных маневрах "Кавказ-2016". Кроме С-400, на полуострове должны быть размещены и другие средства ПВО, которые бы позволили противостоять противорадиолокационным ракетам потенциального противника.

Про виноградники в Крыму, к слову, тоже не забыли. Не в самом Севастополе, но на всем полуострове в этом году заложили почти 500 га новых виноградников, а в 2017-м планируют посадить еще порядка 600 га. Так что развитие флота и развитие виноградарства друг другу никак не мешают.

Справедливость после резонансного ДТП

О чем спросили президента. Внимание Владимира Путина обратили на резонансное ДТП: в Калининграде курсант Пограничного института ФСБ сбил на пешеходном переходе девушку. Она попала в больницу с переломами руки и ноги. "Спустя три месяца следствие не закончено, уголовное дело не возбудили, курсанту отдали права, и он, как и прежде, продолжает ездить на своем BMW", — рассказали президенту в прошлом декабре.

"При таких трагедиях всегда всяких мнений очень много и позиции сторон всегда разные. Но то, что следствие должно быть проведено, должно быть проведено объективно и доведено до логического завершения, это совершенно очевидно. ...Кто бы ни был за рулем — должен отвечать за то, что произошло", — сказал Путин.

Что произошло после пресс-конференции

© Артем Геодакян/ТАСС

Спустя несколько дней после пресс-конференции, уголовное дело по факту резонансного ДТП было-таки возбуждено. Сама пострадавшая — журналист газеты "Комсомольская правда в Калининграде" Надежда Ржевская — сообщила ТАСС, что в итоге разбирательство завершилось подписанием мирового соглашения.

"Сразу после ДТП нам неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. После пресс-конференции Владимира Путина дело возбудили, следствие длилось полгода", — рассказала Надежда. В мае 2016 года девушку ознакомили с постановлением, в котором было сказано, что курсант Погранинститута ФСБ Артур Гусейнов признан виновным в случившемся.

"После этого он (Гусейнов. — Прим. ТАСС) вышел на меня с предложением заключить мировое соглашение. Мы это сделали, и в суд дело не пошло", — добавила Ржевская.

Она отметила, что в целом удовлетворена результатами расследования дела, поскольку "следствие доказало вину водителя — он мог остановиться и пропустить пешехода на пешеходном переходе". Ржевская добавила, что к работе вернулась, но ей предстоят еще две операции.

Необходимость импортозамещения

О чем говорил президент. "Необходимо заниматься импортозамещением, которое само по себе не панацея, но исходим из того, что это означает переоборудование значительной части нашей промышленности, сельского хозяйства. Это будет означать другую техническую оснащенность, а значит, повышение производительности труда", — подчеркнул Путин в декабре прошлого года.

Что произошло после пресс-конференции

В 2016 году продукция российского производства стала преобладать на рынке сельхозмашин: из 128 млрд рублей, потраченных сельхозпредприятиями на новую технику, 46% получили иностранные производители, а 54% — отечественные. Впрочем, успокаиваться им рано — не в последнюю очередь росту продаж способствовала государственная программа субсидирования покупки российской техники.

© Сергей Коньков/ТАСС

Существенные изменения произошли и в автомобилестроении. Производитель аккумуляторов из Жигулевска запустил новую линию, которая позволит "батарейкам" обеспечить 100 тыс. запусков двигателя против 40 тыс. у иностранных конкурентов. Рязанская компания начала первой в России выпускать кожу для салонов авто и сразу же получила заказы не только от АвтоВАЗа и Ульяновского автозавода, но и от Ford, Volkswagen и Mitsubishi. В перспективе рязанцы планируют производить кожу для авиакресел.

Это далеко не единственные примеры импортозамещения в автомобилестроении. По итогам прошлого, 2015 года количество импортных комплектующих, которые ставятся в автомобили, собираемые в России, снизилось на 22,5%, схожая тенденция прослеживается и в нынешнем году.

В Нижегородской области впервые за полвека начали строительство пассажирского круизного лайнера. Второй такой же будут собирать в Астрахани. Проект лайнера был разработан еще до 2014 года и предполагал почти на 100% использование иностранных комплектующих. Но в готовом судне импорта будет не более 50% — половину узлов и деталей смогли сделать в России, а в перспективе доля отечественных комплектующих должна составить около 70%.

Импортозамещение в фармакологии должно решить сразу две задачи: не только снизить зависимость страны от иностранных лекарств, но и удерживать цены на жизненно необходимые и важнейшие медикаменты.

Россия увеличивает производство лекарств для лечения сахарного диабета, противоастматических и антигистаминных препаратов. В 2016 году на 15,3% увеличилось производство болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках, препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — на 11,2% в упаковках и 6,1% в ампулах, антибиотиков — на 3,6% в упаковках и 12,7% во флаконах. Примерно 30% лекарств, которыми лечат россиян, отечественные.

Приватизация "Роснефти"

О чем спросили президента. У Владимира Путина поинтересовались его мнением: "Не пришло ли время приватизировать госкомпании, такие как "Роснефть" и "Аэрофлот", для поддержки бюджета?" В ответ президент напомнил, что он "еще в своих статьях в 2012 году писал, что это возможно". "Мы будем продолжать эту работу", — отметил Путин.

Что произошло после пресс-конференции

© Артем Коротаев/ТАСС

Один из результатов работы стал известен 10 декабря 2016 года — была закрыта сделка по продаже 19,5% акций компании "Роснефть" консорциуму, состоящему из суверенного фонда Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore. Бюджет России получил от приватизации 710,8 млрд рублей. Средства уже перечислены в бюджет.

На сделку сразу же отреагировали фондовые рынки. Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) обновил исторический максимум и набрал 2207,02 пункта. Российский рубль на фоне сообщений о сделке также укрепился. Стоимость акций самой компании выросла до рекордных 386,9 рубля за штуку.

Примечательна реакция мировых СМИ на сделку. "Это личный триумф Владимира Путина, — сообщила Financial Times. — ...Сделка происходит, несмотря на введенные США и ЕС финансовые и технологические санкции против "Роснефти", которые, как было задумано, остановят западные компании от участия в покупке акций российского производителя нефти".

Ведущая деловая газета Франции Les Echos назвала условия соглашения "сенсационными". Издание сообщило, что сделка показала: Москва может вести дела с крупнейшими зарубежными инвесторами, не обращая внимания на санкции Запада. New York Times предположила, что появление иностранных денег в этой сделке "свидетельствует о том, что инвесторы заново оценивают вопрос о санкциях после избрания Дональда Трампа, который выступал за потепление отношений с Москвой".

Предполагается, что столь существенные средства позволят правительству без труда удержать дефицит бюджета страны в 2017 году на планируемом уровне в 3,2% ВВП и выполнить все свои социальные обязательства.

Возобновление проекта "Турецкий поток"

О чем спросили президента. Прошлогодняя пресс-конференция проходила на фоне беспрецедентного похолодания российско-турецких отношений в результате того, что 24 ноября турецкие ВВС уничтожили российский самолет Су-24. Среди прочего была затронута и судьба такого важного для России проекта, как строительство газопровода "Турецкий поток", который предполагал поставки газа как для турецких, так и для европейских потребителей.

"Мы начали говорить о "Турецком потоке". Знаете, не от нас это зависит в конечном итоге, — отметил на пресс-конференции Владимир Путин. — Мы не то чтобы прервали переговоры, нам нужно, чтобы нам Еврокомиссия письменные гарантии представила того, что все маршруты, в том числе возможный маршрут через Турцию в Европу, не только реализуемы, но и являются приоритетными, и Еврокомиссия будет их поддерживать. Если турецкие партнеры "Газпрома" принесут такую бумагу из Брюсселя, мы будем двигаться дальше. Но пока, к сожалению, этого не видно".

Что произошло после пресс-конференции

© Руслан Шамуков/ТАСС

На фоне ухудшения отношений с Турцией в прошлом году, Россия прекратила работу над рядом инвестиционных проектов и торговых соглашений с этой страной, в том числе по "Турецкому потоку". Кризис продолжался в течение девяти месяцев и был преодолен только после того, как президент Турции принес извинения перед российским лидером. После визита Эрдогана в Санкт-Петербург 9 августа лидеры двух стран договорились о возобновлении проекта газопровода.

В сентябре "Газпром" по дипломатическим каналам получил от турков первое разрешение по возобновлению проекта. 10 октября 2016 года Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение по строительству "Турецкого потока". 2 декабря 2016-го строительство газопровода ратифицировал парламент Турции, а уже 6 декабря постановление о "Турецком потоке" подписал Эрдоган. Спустя еще два дня дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. подписала в Амстердаме контракт со швейцарской компанией Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока" с опционом на укладку второй нитки.

Необходимо отметить, что изначально ниток газопровода должно было быть четыре. Предполагалось, что их совокупная мощность составит 63 млрд кубов, из которых 14–15 млрд будут предназначены турецким потребителям. В нынешнем виде проект предполагает строительство всего двух ниток общей мощностью около 32 млрд кубометров. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Для строительства второй нитки Москве необходимо заручиться согласием Евросоюза и Еврокомиссии — это и есть та самая "бумага из Брюсселя", о которой Путин говорил во время пресс-конференции 2015 года. Однако Еврокомиссия, которая не хочет, чтобы Турция стала транзитером российского газа, держит ситуацию в подвешенном состоянии: с одной стороны, она выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после 2019 года, но при этом не говорит окончательного "нет" по поводу "Турецкого потока".