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Конгресс США заявил о связях Сноудена со спецслужбами РФ

Политика
22 декабря, 18:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Авторы обнародованного доклада уверены, что Сноуден контактировал с российскими спецслужбами с момента его приезда в Москву
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Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден

© Павел Смертин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Постоянный специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке утверждает, что экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден контактирует с российскими спецслужбами. Об этом говорится в рассекреченных материалах доклада комитета, посвященного утечкам Сноудена.

"С момента приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами", - считают авторы документа. По их данным, Пентагон обнаружил 13 "проблем, представляющих высокую степень риска", которые появились после публикаций в прессе экс-сотрудника спецслужб.

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В докладе при этом не указывается характер этих "вопросов, связанных с обеспечение безопасности". Конгрессмены полагают, что, "если российские или китайские власти обладают доступом к этой информации, американские войска будут подвержены большему риску в любом будущем конфликте".

Сноуден "нанес огромный ущерб национальной безопасности, и подавляющее большинство документов, которые он украл (около 1,5 млн, по мнению комитета), не имеют никакого отношения к программам", относящимся к сбору частной информации, но "они относятся к программам вооруженных сил, разведки, а также представляют большой интерес для противников Америки", утверждается в документе.

Как и в первой части доклада, которая была рассекречена еще в сентябре, законодатели подчеркивают, что Сноуден "не является разоблачителем".

"Комитет не нашел никаких доказательств того, что Сноуден пытался высказать обеспокоенность по поводу законности или нравственности разведывательной деятельности США в разговоре с должностными лицами, руководством или иным образом во время свой работы в ЦРУ или АНБ (Агентство национальной безопасности)", - отмечается в докладе.

О Сноудене

Сноуден - аналитик, работавший на АНБ. В 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

Примечательно, что Париж, не желая портить отношения с Вашингтоном, отказался предоставить убежище Сноудену.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Деятельность АНБ

Летом 2015 года в Европе разразился скандал, когда в прессе появились данные, согласно которым американская разведка шпионила за высокопоставленными европейскими политиками.

Под колпаком США были три президента Франции (Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд), а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и многочисленные министры и влиятельные парламентарии.

Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения в период с 2006 по май 2012 года.

Разоблачения Сноудена привели к тому, что АНБ было вынуждено пересмотреть программу сбора данных о телефонных звонках, но только для граждан США.

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Одобренный американским парламентом документ под названием "Акт о свободе США" упразднил программу сбора метаданных о времени, продолжительности и источниках всех телефонных звонков в стране.

Примечательно, что новый закон, принятый под серьезным давлением общественности в США, вовсе не запрещает АНБ вести слежку, а лишь вводит некоторые ограничения.

Так, он не разрешает спецслужбам по собственному желанию изымать у компаний-провайдеров данные о телекоммуникациях граждан и хранить их, как раньше, в течение пяти лет в своей базе.

Впрочем, эти сведения все равно будут накапливаться в корпоративных архивах, а для доступа к ним АНБ, ФБР или другим ведомствам просто надо будет получить соответствующую санкцию.

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