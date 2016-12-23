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Карасин прокомментировал заявление директора РИСИ по отношениям РФ и Белоруссии

Политика
23 декабря, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Ранее Леонид Решетников со ссылкой на советскую газету "Правда" сказал, что Белоруссия является "исторической частью великой России"
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Григорий Карасин

Григорий Карасин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Заявление директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова об истории российско-белорусских отношений вызывает удивление, заявил корреспонденту ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

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"Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась видеозапись выступления директора РИСИ об истории отношений России и Белоруссии и белорусского языка. Решетников со ссылкой на советскую газету "Правда" говорит, что решение о создании белорусского языка было принято ЦК ВКП(б) в 1926 году, а Белоруссия является "исторической частью великой России". Высказывания Решетникова вызвали резкую реакцию со стороны Минска. Советнику-посланнику посольства России в Минске Вадиму Гусеву был заявлен протест.

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