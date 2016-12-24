Фонд Кадырова отправил 80 тонн продуктов жителям Сирии

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил новую крупную партию продуктов питания в Сирию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Дорогие друзья! Мы с болью и глубоким состраданием воспринимаем трагедию сирийского народа. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров. Да смилостивится Всевышний над народом Сирии, да воцарятся в этой стране, мир и стабильность! #Кадыров #РОФ #Россия #Чечня #Сирия
"В Сирию отправился новый конвой с крупной партией продуктов питания. Колонна везет 80 тонн масла, муки, сахара, риса и других товаров", - написал он.
"Мы с болью и глубоким состраданием воспринимаем трагедию сирийского народа. Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в соседних странах", - подчеркнул глава республики.
В сентябре фонд направил более десяти тонн продуктов сирийцам, находящимся в лагере для беженцев города Эс-Сувейда, а также передал одежду и письменные принадлежности более чем семи тыс. сирийских школьников. Кроме того, жителям Дамаска и его пригородов, а также Латакии, Тартуса и Алеппо было передано более 2,5 тыс. овец, 100 быков и 10 верблюдов в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.