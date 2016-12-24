Центр по примирению в Сирии зафиксировал 36 обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Боевики за сутки осуществили 36 обстрелов в сирийских провинциях Дамаск, Алеппо, Дераа, Хама и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По данным центра, в провинции Дамаск формирования группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия ряд населенных пунктов, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, а также участки дорог в районе поселений Хараста и Дума.

Боевики группировки "Ахрар аш-Шам" обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия несколько кварталов города Алеппо. Кроме того, Алеппо обстреливали и боевики организации "Джебхат Фатх аш- Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России).

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - добавляется в сообщении.\

О примирении

Еще один населенный пункт в сирийской провинции Хомс присоединился к режиму прекращения боевых действий.

Таким образом, к процессу примирения в Сирии присоединились уже 1075 поселений.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 94", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки была проведена одна гуманитарная акция для мирных жителей, покинувших Восточный Алеппо. Около двух тонн гуманитарного груза получили нуждающиеся в пункте временного размещения в районе Аль-Азизия.