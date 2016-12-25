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Министр экономического развития Крыма подал в отставку

Политика
25 декабря, 14:14 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Причиной отставки Валентина Демидова стал переход на новое место работы
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Валентин Демидов

Валентин Демидов

© Министерство экономического развития Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Крыма.

"Да, мы подтверждаем, что Демидов написал заявление об отставке, он переходит на новое место работы, куда именно, лучше спросить у него", - сказала собеседница агентства.

Демидов возглавлял министерство экономического развития Крыма с июня 2015 года.

По сообщениям ряда СМИ, Демидов будет работать в Севастополе.

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